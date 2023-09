Aunque el lanzamiento de Android 14 se retrasó, Google viene adelantándonos algunas novedades como compensación. Días atrás lanzaron nuevas características para Google Wallet, Android Auto, el Asistente de Google y más, pero ahora le toca a una de nuestras apps favoritas.

La GCam 9.0 ya está disponible para los Google Pixel y viene con varias novedades. Así es, la app de cámara de Google se prepara para la llegada de Android 14 y nosotros encantados con todas sus mejoras. ¿Cuáles son? Te las mostramos.

La GCam 9.0 tiene una nueva interfaz enfocada en el uso con una sola mano

Luego de una versión 8.9 que trajo mejoras en el modo HDR+ y RAW, ahora llega la GCam 9.0 con un interesante lavado de cara. El objetivo de Google con este rediseño pasa por hacerte la vida más fácil para tomar fotos y grabar vídeos, aunque su app ya es de las más intuitivas que existen.

De todos los cambios, los más evidentes son un par de atajos permanentes que antes no estaban. El primero te ayudará a cambiar rápidamente entre el modo foto y el de vídeo, mientras que el segundo es para abrir el menú de ajustes.

El carrusel de modos fotográficos también cambia de orden ahora que no está el modo vídeo, dejando más cerca del modo automático las funciones de retrato y night sight (modo nocturno). ¿Y si te pasas al modo vídeo? Encontrarás un nuevo carrusel con todas las funcionalidades (cinemático, panorámico, cámara lenta, timelapse, etcétera).

Otro cambio en la interfaz tiene que ver con los botones para ir a la galería o alternar entre las cámaras traseras y la frontal. En la GCam 9.0 estos botones se invierten, pasando la galería hacia la izquierda y el alternador de cámaras a la derecha.

Finalmente, el último cambio en la interfaz es la eliminación de ajustes en la parte superior de la pantalla. Ahora esta zona queda totalmente despejada y la mayoría de los controles se pasan a la parte inferior. Esto puede que congestione un poco la zona, pero definitivamente mejorará el uso de la app con una sola mano.

Cómo descargar la GCam 9.0 para probar todas sus novedades

La nueva GCam 9.0 (en realidad 9.0.115.561695573.37) ya está disponible para todos los dispositivos Pixel, pero tendrás que tener Android 14 instalado para probarla. No importa si es una beta de este sistema operativo, pues la versión estable no se ha lanzado, pero es necesario Android 14.

Si tienes un Pixel que cumpla con esto, basta con ir a la Play Store para actualizar la cámara o instalarla a través de su APK (disponible desde APKMirror). ¿Y si no tienes un Pixel? Puedes probar igualmente el APK, pero capaz no funcione como corresponde. En tal caso, te tocará esperar algunos días para que un modder migre la app hacia tu móvil, algo que no debería tardar demasiado.