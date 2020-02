Normalmente, los fabricantes ofrecen dos años de actualizaciones importantes de Android para sus dispositivos. Si después de esos dos años tu móvil sigue actualizándose a las nuevas versiones de Android, eso quiere decir que la compañía quiere seguir brindando soporte a tu dispositivo y que eres un afortunado, pues no es algo que pase con todos los móviles. Por ello, los rumores que decían que Samsung estaba pensando en actualizar los Galaxy S8 y Note 8 a Android 10 nos parecían una noticia increíble.

Recordemos que estos buques insignia de Samsung ya dieron el salto de Android 7.0 Nougat a Android 8.0 Oreo y, en el segundo año de actualización, recibieron Android 9 Pie. Sorprendentemente, meses atrás algunos portavoces de Samsung habían confirmado que los Galaxy S8 y Note 8 también iban a recibir Android 10. Sin embargo, como era muy bueno para ser real, SamMobile preguntó acerca de esto a un directivo de Samsung durante el evento Unpacked. ¿La respuesta? Conócela a continuación.

Los Galaxy S8 y Note 8 se quedarán sin Android 10

Ya en el calendario oficial de actualización a Android 10 publicado por Samsung, los Galaxy S8 y Note 8 no habían entrado en la lista de los dispositivos que van a actualizar. Para despejar cualquier duda, Samsung en su evento Unpacked confirmó que estos dos dispositivos no recibirán Android 10 y, por ende, se quedarán sin probar las nuevas funciones de One UI 2.0. La razón es más que evidente: ya el soporte a ambos terminales ha acabado y Samsung ha decidido no extender el período.

Realmente, era de esperar esta decisión por parte de Samsung, pues la compañía se ha caracterizado por cumplir de forma estricta con los períodos de soporte. Aun así, resulta un poco extraño que en una empresa tan importante como Samsung existan contradicciones internas como estas, pues previamente algunos portavoces habían confirmado que los Galaxy S8 y Note 8 sí iban a actualizar a Android 10, dando así falsas esperanzas a los usuarios.

La buena noticia en todo caso es que, a pesar de que el período de soporte ya expiró, tanto el Galaxy S8 como el Galaxy Note 8 siguen aún recibiendo parches de seguridad. De hecho, ambos terminales recibieron el parche de febrero de 2020. Sin embargo, debido a la antigüedad de estos dispositivos, calculamos que a esta serie solo le queda unos pocos meses más de actualizaciones de seguridad.