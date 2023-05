A Samsung le gusta mucho el diseño de sus móviles de gama alta. Y es que desde que la marca adoptó el módulo de tres cámaras en disposición vertical con los Galaxy S21, ha habido muy pocos cambios en apariencia entre las generaciones. De hecho, resulta prácticamente imposible diferenciar a simple vista a sus dos últimos flagships: el Galaxy S22 Ultra y el Galaxy S22 Ultra.

Pues bien, todo parece indicar que la tendencia de Samsung por los diseños continuistas seguirá el próximo año. ¿Por qué? Pues porque un conocido filtrador de la marca surcoreana acaba de revelar que los Galaxy S24 y S24+ se verán exactamente igual a los Galaxy S23 y S23+.

Revegnus, el famoso leaker de Samsung, asegura en un tweet publicado en su cuenta (que dejamos aquí abajo) que los Galaxy S24 y Galaxy S24+ mantendrán el mismo diseño de sus predecesores, es decir, de los Galaxy S23 y S23+. Esto no resultaría para nada descabellado si tenemos en cuenta la tendencia de Samsung de repetir diseños y la reconocida reputación del filtrador en lo que respecta a rumores de la marca surcoreana.

S24 Early Rumors- S24,S24+ keep the same design as their predecessors pic.twitter.com/D1wZwTBgGa

— Revegnus (@Tech_Reve) May 1, 2023