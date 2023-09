El Galaxy S22 ya puede actualizar a Android 14 con la beta de One UI 6

No hace mucho, supimos que el Galaxy A34 estaba recibiendo la beta de One UI 6, que básicamente es Android 14 en fase de pruebas. Pues bien, ahora los usuarios de los Galaxy S22 también podrán unirse a este programa para testear lo que se viene en cuanto a sistema operativo. Samsung ha anunciado que ya se puede actualizar a Android 14 desde estos dispositivos, solo tendrás que unirte al programa de testeo para el One UI 6.

Es importante aclarar que esto apenas está empezando, de modo que los primeros usuarios en tener al alcance el programa de pruebas son los que habitan en Corea del Sur. El resto tendremos que esperar, asumiendo que luego de este país le sigan otros de gran influencia como Estados Unidos y Alemania.

Cómo instalar Android 14 en el Galaxy S22

One UI 6 se puede instalar desde la aplicación de Samsung Members. Solo debes inscribirte y luego descargar. Esta actualización pesa 3 GB, y está disponible para los siguientes móviles: Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra. Si quieres el paso a paso, aquí te lo dejamos.

Asegúrate de que el programa beta esté disponible en tu región . Hasta ahora solo ha llegado a Corea del Sur.

. Hasta ahora solo ha llegado a Corea del Sur. Abre o descarga la aplicación de Samsung Members .

. Regístrate e inicia sesión con una cuenta de Samsung .

. Al entrar a la app registrado, verás un banner anunciando la beta de One UI 6 . Presiona sobre él.

. Presiona sobre él. Te pedirán que te registres al programa, llenando los formularios que te pongan. Tras hacer esto, te saltará una actualización en Ajustes, específicamente en el apartado Actualización de Software . Selecciona esta opción y luego presiona Instalar.

. Selecciona esta opción y luego presiona Instalar. Espera, después de esto debería comenzar la instalación de One UI 6 en tu dispositivo.

En otro artículo explicamos el procedimiento para instalar Android 14 en los dispositivos Samsung compatibles de manera más amplia. Si quieres, puedes echarle un vistazo.

One UI 6 para los Galaxy S22 incluye el parche de seguridad de septiembre

Esta versión de One UI 6 es la más actualizada, así que los usuarios no se estarán perdiendo de nada que otros dispositivos en el mismo programa de pruebas tengan. Por supuesto, se ven cambios muy interesantes que mejoran la experiencia de usuario. Hasta ahora se han visto los siguientes.

Novedades en el Quick Panel : cambios en los diseños de los botones, la configuración rápida, así como mejoras en el panel rápido compacto, añadiendo un gesto para ejecutarlo con un solo movimiento hacia abajo.

: cambios en los diseños de los botones, la configuración rápida, así como mejoras en el panel rápido compacto, añadiendo un gesto para ejecutarlo con un solo movimiento hacia abajo. La configuración del nivel de brillo ya se encuentra por defecto en el panel rápido.

ya se encuentra por defecto en el panel rápido. Dynamic Lock Screen ahora permite reorganizar a tu gusto los iconos del reloj y otros presentes.

del reloj y otros presentes. Los iconos en el apartado de inicio han cambiado, siendo más amigables.

han cambiado, siendo más amigables. Se añadió una nueva fuente por defecto , con la intención de parecer elegante así como fácil de leer.

, con la intención de parecer elegante así como fácil de leer. El diseño y el orden de las notificaciones según el tiempo también mejoraron.

¿Estás listo para la llegada de Android 14 a tu dispositivo Android?

Fuente | Gizmochina