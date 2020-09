En una presentación bastante discreta, Google lanzó Android 11 de forma oficial. La última versión del popular sistema operativo para móviles ya está disponible tanto para los Google Pixel como para algunos OnePlus. ¿Qué trae de nuevo? Pues básicamente una mejor gestión de las notificaciones y las comunicaciones, así como nuevos ajustes de privacidad y controles rediseñados. Si quieres conocer en detalle todas las novedades, te recomendamos ver este artículo que le dedicamos a Android 11.

Ahora bien, está claro que los Pixel recibirán todas y cada una de las novedades de Android 11 por ser móviles de Google. Sin embargo, los smartphones de otras compañías que usen Android 11 pueden no incluir algunas de las funciones presentadas, ya que Google no obliga a los fabricantes a incorporarlas todas. A continuación, repasaremos todas esas funciones de Android 11 que Google impondrá o no a los fabricantes.

¿No tienes un Google Pixel? Estas son las funciones de Android 11 que podrías perderte

Comencemos aclarando una cosa. Google todos los años publica un Documento de Definición de Compatibilidad (CDD) para cada nueva versión de Android que lanza. En ese documento aparecen en forma de lista todas las funciones del sistema operativo, así como el hardware mínimo recomendado para ejecutarlo. Lo interesante de los CDD de Android es que clasifican las funciones según su implementación de la siguiente manera:

DEBEN : funciones que deben implementarse obligatoriamente en cualquier dispositivo con Android 11. Si no se añaden, el dispositivo podrá usar Android 11, pero sin los servicios y apps de Google.

: funciones que deben implementarse obligatoriamente en cualquier dispositivo con Android 11. Si no se añaden, el dispositivo podrá usar Android 11, pero sin los servicios y apps de Google. SE RECOMIENDAN ENCARECIDAMENTE : funciones que no son obligatorias, pero que los fabricantes preferiblemente deberían implementar en sus móviles con Android 11.

: funciones que no son obligatorias, pero que los fabricantes preferiblemente deberían implementar en sus móviles con Android 11. NO DEBEN: funciones totalmente opcionales de implementar.

En el CDD de Android 11 hay tres novedades importantes que aparecen clasificadas como SE RECOMIENDAN ENCARECIDAMENTE. Estas son:

La nueva sección de conversaciones en las notificaciones .

. La API de controles (los relacionados con domótica) .

. El sistema de credenciales: para usar de forma más fácil tus documentos de identidad en las apps.

Eso significa que, aunque tu móvil tenga Android 11, puede que no tenga estas características ya que Google no obliga a los fabricantes a incorporarlas en sus móviles, solo las recomienda.

Características de Android 11 que Google impone a los fabricantes

Hay otras 3 funciones de Android 11 que en el CDD aparecen como DEBEN (son obligatorias). Es decir, que sí o sí van a estar en tu móvil con Android 11 pese a que no sea un Google Pixel. Estas son:

No se puede modificar la apariencia facial : Google no permite que en Android 11 se usen algoritmos para cambiar el rostro de las personas durante el procesamiento de las fotos. Eso significa que las apps de cámara no pueden retocar nada de los rostros al tomar fotos, pero sí podrán hacerlo luego de que la foto esté hecha para su publicación.

: Google no permite que en Android 11 se usen algoritmos para cambiar el rostro de las personas durante el procesamiento de las fotos. Eso significa que las apps de cámara no pueden retocar nada de los rostros al tomar fotos, pero sí podrán hacerlo luego de que la foto esté hecha para su publicación. Roboto es la fuente por defecto de Android 11 : el tipo de letra que vendrá de fábrica con Android 11 será Roboto obligatoriamente. Sin embargo, los fabricantes pueden ofrecer otras fuentes en la configuración de sus dispositivos.

: el tipo de letra que vendrá de fábrica con Android 11 será Roboto obligatoriamente. Sin embargo, los fabricantes pueden ofrecer otras fuentes en la configuración de sus dispositivos. Fs-verity: esta función también es obligatoria con Android 11. Según Google, su principal utilidad es verificar y analizar la autenticidad de archivos grandes como los APK. También provee protección contra firmwares maliciosos y otros virus.

Eso es lo más importante que Google está imponiendo a los fabricantes que quieran instalar Android 11 en sus dispositivos. Y tú… ¿qué opinas de estas regulaciones de Google para Android 11?