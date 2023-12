El Google Pixel 8 quedará en la historia como uno de los móviles pioneros en funciones de inteligencia artificial. Y es que mientras que este año el resto de marcas se enfocaron en dotar a sus flagships de muchísima potencia y tecnologías como el ray-tracing, Google se diferenció de la competencia al apostar por funciones de IA como el principal atractivo de su buque insignia, logrando así tener el móvil más avanzado en IA del mercado (aunque no sea el más potente).

Pues bien, todo parece indicar que Samsung quiere seguir el ejemplo de los de Mountain View… ¿Por qué? Pues porque se acaban de filtrar algunas de las funciones de IA que traerá One UI 6.1, la nueva versión de la capa de personalización de Samsung que estrenarán la serie Galaxy S24.

Estas son las funciones de IA que llegarán a los Samsung con One UI 6.1

Samsung está trabajando en una serie de funciones de IA que debutarán con One UI 6.1. Se trata de nuevas características para el editor de fotos, gestor de fondos de pantalla y llamadas que se parecen mucho a las que ya vimos en el Pixel 8. Aquí abajo te dejamos una lista de las funciones potenciadas por inteligencia artificial que tendrán los Galaxy S24:

Generador de fondos de pantalla a partir de texto (prompts).

a partir de texto (prompts). Efectos meteorológicos y o de retrato para los fondos de la pantalla de bloqueo.

y o de para los fondos de la pantalla de bloqueo. Función para ampliar imágenes más allá de sus bordes originales.

más allá de sus bordes originales. Herramienta para exportar un objeto de una imagen a otra.

a otra. Función para resumir textos con la app Samsung Notes.

con la app Samsung Notes. Traducción de llamadas en tiempo real, transcripción y supresión del ruido ambiental.

Estas son solo algunas de las funciones que ya se han filtrado de One UI 6.1. Se espera que también tenga mejoras en cámara y en la gestión de la batería potenciadas por IA. De momento, no se sabe si serán funciones exclusivas de los Galaxy S24 (que se presentarán oficialmente el 17 de enero) o si llegarán a todos los Samsung que actualicen a One UI 6.1.

Y tú… ¿Crees que el Galaxy S24 será el móvil más avanzado en lo que respecta a IA?