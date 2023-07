Los Fairphone 3 y Fairphone 3+ de 2019 y 2020, respectivamente, acaban de recibir la actualización a Android 13. Recordemos que estos dispositivos actualizaron a Android 11 en mayo del pasado y no recibieron Android 12 porque, según Fairphone, el fabricante de sus procesadores (Qualcomm) no ofrece soporte de esta versión de Android para el Snapdragon 632 que llevan dentro.

Así pues, Fairphone ha decidido saltearse la doceava iteración de Android y directamente actualizar su tercera generación de smartphones éticos a Android 13. Y esta no es la única buena noticia para los usuarios de los Fairphone 3 y 3+, ya que la compañía ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que extenderán su soporte de software dos años más.

You might have also noticed that we skipped Android 12 and went straight for Android 13. This has to do with the fact that the chipset manufacturer no longer supported it, so our amazing internal team has taken over software support 💪

— Fairphone (@Fairphone) July 10, 2023