Poco menos de un año después de su lanzamiento, el gigante tecnológico Meta está dando marcha atrás a la función de tokens no fungibles (NFTs) de sus plataformas de redes sociales Facebook e Instagram. Es posible que a muchos no les sorprenda esta noticia, debido a que los NTFs han pasado de moda y era de esperarse que tarde o temprano Meta terminaría retirándolos.

Las funciones relacionadas con NFTs tuvieron una corta duración, puesto que se lanzaron por primera vez en mayo de 2022. Ahora, el responsable de tecnología financiera de Meta ha afirmado que están reduciendo estos activos digitales para centrarse en otros ámbitos. Veamos los detalles a continuación.

Stephane Kasriel, líder de Comercio y FinTech en Meta, dijo en un hilo de Twitter que la empresa reducirá los activos digitales, específicamente los NFTs, por ahora, y se enfocará en otras formas de apoyar a los creadores.

“En toda la empresa estamos estudiando detenidamente a qué damos prioridad para centrarnos más en ello. Por el momento estamos reduciendo coleccionables digitales (NFTs) para centrarnos en otras formas de apoyar a los creadores, las personas y las empresas”.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. 🧵[1/5]

— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023