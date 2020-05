Luego de casi un año sin conocer mayores novedades sobre Libra, la criptomoneda de Facebook, y su monedero (Calibra), hoy llegan algunas noticias. Resulta que Facebook ha decidido cambiar el nombre de Calibra a Novi, así como su modelo de negocio. También han anunciado algunos detalles sobre su funcionamiento para pagar en WhatsApp.

El monedero digital de Facebook ahora se llama Novi

Cuando Libra fue presentada por Facebook, llegó junto a Calibra, su monedero digital, y prometía cambiar el rumbo de los pagos electrónicos para siempre. En junio de 2019, Facebook anunció la creación de su propia criptomoneda, y lo hizo mostrando el apoyo de más de 100 empresas, entre las que destacaban PayPal, Visa y MasterCard.

Ahora, a casi un año de su presentación, múltiples socios retirados, y sin saber cuándo estará operativa, Facebook anuncia que Calibra tendrá un nuevo nombre. Su monedero digital pasará a llamarse Novi, un nombre que proviene de las palabras latinas “novus” y “vía”. Este nuevo apodo refiere al objetivo de Facebook: crear una nueva manera de utilizar el dinero en el mundo.

Junto al cambio de nombre, llegó un rediseño de marca. El logo de Novi tendrá las olas de Libra dentro de la letra O, una clara referencia a que el primero (Novi) es el monedero para operar con las segundas (Libra).

Novi cambia el modelo de negocio de Calibra, y será un procesador de pagos parecido a PayPal

Originalmente, el proyecto Calibra (ahora Novi), sería una plataforma que permitiría los pagos entre usuarios de los servicios de Facebook. Esto incluiría a WhatsApp, Messenger, Instagram y la red social homónima de la empresa.

Luego, incursionaría como método de pago de servicios y productos tanto dentro del ecosistema Facebook, como en la calle. ¿Cómo lograrían todo esto? Pues a través de Libra, una criptomoneda que tendría un valor fijo (stablecoin), y se intercambiaría a través de su propia blockchain. Pero ahora la cosa es un poco diferente, ya que Facebook cambiará el enfoque original.

De ahora en adelante, Novi será una plataforma con múltiples stablecoin, cada una respaldada por monedas fiduciaria reales y reguladas: como el euro, el dólar o la libra esterlina. De cara al usuario se operará únicamente con Libras (la cripto), pero en realidad sería una máscara que encubrirá la verdad. ¿Qué significa esto? Que cuando envíes una Libra realmente estarás enviado fracciones de dólares, euros y demás, aunque no lo parezca.

De esta forma, Libra deja de ser una criptomoneda conceptualmente, y se convierte en una simple careta para ocultar una clásica red de pagos al más puro estilo de PayPal. Esto es algo que quizás permita que llegue al mercado más rápido, pero se aleja mucho de la promesa inicial.

Novi funcionará con WhatsApp y otras plataformas de Facebook, y no tendrá comisiones por pagos entre amigos

Además de todo lo anterior, Facebook también dio algunos detalles sobre cómo funcionará Novi. El servicio tendrá una aplicación totalmente aparte, que funcionará como monedero digital para administrar tus Libras. Sin embargo, esta app se integrará dentro de Messenger y WhastApp, permitiendo las transacciones entre usuarios de ambas plataformas.

Todas las operaciones realizadas a través de Novi se harán efectivas de inmediato, y no tendrán cargos ocultos, sino únicamente las comisiones de uso. No obstante, Facebook comenta que las comisiones no existirán cuando envíes algún pago a tus amigos o tus contactos.

Para poder utilizar Novi tendrás que verificar tu identidad a través de algún documento gubernamental, como tu pasaporte, DNI, licencia de conducir, etc. Novi llegará de forma limitada a varios países antes de dar el salto global, pero no sabemos a cuáles, ni la fecha en la que sucederá.

La criptomoneda de Facebook siempre ha tenido problemas

Por otra parte, este cambio de enfoque se suma a la lista de problemas que arrastra la plataforma, y que le costado muchos socios. Poco después de su presentación, tanto Estados Unidos como la Unión Europea abrieron una investigación al respecto, lo que marcó la primera oleada de abandonos.

Luego, perdieron el apoyo de Ebay, PayPal, Visa y MasterCard. Estos últimos se distanciaron preocupados por el resultado que arrojaría la investigación, y por la falta de confianza respecto a la privacidad del proyecto.

Además, Facebook nunca ha dejado claro cómo respaldará este servicio, así como la reserva máxima de Libras que tendrá la Blockchain. Todo ello ha sido un cóctel que le ha salido caro a la empresa de Zuckerberg.

Esperamos que Facebook aclare muchas cosas pendientes sobre Novi y Libra próximamente, porque realmente es un gran proyecto, pero sigue ocultando muchas cosas. Cuando sepamos más detalles sobre la plataforma de pagos de Facebook lo publicaremos.