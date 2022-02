Aunque nos saltamos la lista de estrenos de febrero, Netflix ya calienta motores para lo que será marzo de 2022. Como todos los meses, la plataforma de streaming agregará un montón de contenido nuevo a su biblioteca para que lo disfrutes cuando desees.

En esta oportunidad serán 42 películas las que llegarán a la plataforma, así como 28 series que reciben nuevas temporadas, especiales o son totalmente nuevas. ¿Quieres saber que te aguarda durante este mes? Estos son todos los estrenos de Netflix para marzo de 2022.

Netflix estrenará 42 películas en marzo de 2022

Tras el éxito de El timador de Tinder como una de las películas más vistas dentro de la plataforma en febrero, Netflix se prepara para seguir adelante y estrenará 42 títulos en marzo. Como en ocasiones anteriores la lista de géneros es muy variada, por lo que seguramente encontrarás alguna que te llamará atención. Estas son las películas que Netflix España trae para ti en marzo, y recuerda marcar el 5 como el día más importante porque la mayoría llegarán ese sábado:

Street Dance (Step Up 2) – 1 de marzo.

Perdidos en el Ártico – 2 de marzo.

Fin de semana en Croacia – 3 de marzo.

Chica americana – 3 de marzo.

El hilo imperceptible – 4 de marzo.

La infeliz – 4 de marzo.

Chain of events – 5 de marzo.

El testamento del Doctor Cordelier – 5 de marzo.

El vuelo del Fénix – 5 de marzo.

Hoffman – 5 de marzo.

Inquietudes – 5 de marzo.

Keep your seats – 5 de marzo.

La chica de los cien millones – 5 de marzo.

Las voluntarias – 5 de marzo.

Los excursionistas – 5 de marzo.

Malevil – 5 de marzo.

Maytime in Mayfair – 5 de marzo.

Nine Men – 5 de marzo.

Nowhere to go – 5 de marzo.

Poussiére D’Ange – 5 de marzo.

Réveillon chez Bob – 5 de marzo.

The Flying Scotsman – 5 de marzo.

The Lady with a lamp – 5 de marzo.

The magic box – 5 de marzo.

The man in the Sky – 5 de marzo.

Tour Depend des Filles – 5 de marzo.

Yo fui el doble de Montgomery – 5 de marzo.

El deseo en mí – 8 de marzo.

Una sombra en mi ojo – 9 de marzo.

El proyecto de Adam – 11 de marzo.

La mirada invisible – 11 de marzo.

Docteur Petiot – 12 de marzo.

Max & Jeremy – 12 de marzo.

Persecución – 12 de marzo.

Nekotronic – 14 de marzo.

Hover y Adam by Eve – 15 de marzo.

Marilyn tiene los ojos negros – 15 de marzo.

El recate de Ruby – 17 de marzo.

Cangrejo rojo – 18 de marzo.

Golpe de suerte – 18 de marzo.

Hasta que nos volvamos a encontrar – 18 de marzo.

Efímera como la flor de cerezo – 24 de marzo.

Todas las series que estrenará Netflix en marzo de 2022

Netflix no solo va de películas, pues las verdaderas protagonistas son las series que se emiten a través de la plataforma. ¿Qué sorpresas trae marzo? Cosas como la quinta temporada de The last kingdom o la segunda de Los Bridgerton, así como un montón de series más en estreno. Esta es la lista (y sus fechas):

Guardines de la justicia – 1 de marzo.

Ritmo salvaje – 2 de marzo.

He-Man y los amos del universo (temporada 2) – 3 de marzo.

Midnight at Pera Palace – 3 de marzo.

Negocio familiar, viviendas de lujo (temporada 2) – 3 de marzo.

Whindersson Nunes: É de mim mesmo – 3 de marzo.

Más madera (temporada 2) – 4 de marzo.

Mentiras (temporada 2) – 4 de marzo.

¿Sabes quién es? – 4 de marzo.

Patatín y patatón (temporada 3) – 8 de marzo.

Taylor Tomlinson: look ay you – 8 de marzo.

Queer Eye Alemania – 9 de marzo.

The last kingdom – 9 de marzo.

El amor, la vida y un montón de cosas más – 10 de marzo.

Kotaro vive solo – 10 de marzo.

Érase una vez, pero ya no – 11 de marzo.

La vida después de la muerte – 11 de marzo.

Zenko: la brigada del bien – 15 de marzo.

Dale gas – 16 de marzo.

Tierra natal – 17 de marzo.

Alessandro Cattelan: una pregunta muy simple – 18 de marzo.

Cracow Monster – 18 de marzo.

Eternamente confusos y deseosos de amor – 18 de marzo.

Humoristas en París – 18 de marzo.

Jóvenes, famosos y africanos – 18 de marzo.

Recursos humanos – 18 de marzo.

Top boy (temporada 2) – 18 de marzo.

Los Bridgerton (temporada 2) – 25 de marzo.

Súper PupZ – 25 de marzo.

Estos documentales llegan a Netflix España en marzo de 2022

¿Eres más de documentales? Entonces acomódate en el sillón y abróchate el cinturón, porque Netflix también tiene algo de esto para regalarte en marzo de 2022. El servicio estrenará 6 documentales durante este mes y lo de abrocharse el cinturón es porque se estrena la cuarta temporada de Fórmula 1: drive to survive.

El peor compañero de piso imaginable – 1 de marzo.

El paraíso que sobrevive: un legado familiar – 9 de marzo.

Los diarios de Andy Warhol – 9 de marzo.

Fórmula 1: la emoción de un Grand Prix (temporada 4) – 11 de marzo.

3 toneladas: atraco al Banco Central de Brasil – 16 de marzo.

Johnny Hallday: más allá del rock – 29 de marzo.

¿Estás preparado para todo lo que viene? Seguramente sí, pero ¿y si no tienes el plan correcto para disfrutar de todo este contenido nuevo? Entonces deberías pasarte por nuestra guía sobre cómo cambiar tu suscripción de Netflix a una mejor, o peor.