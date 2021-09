Un smartphone sin WhatsApp no vale la pena, así de simple. Por ello, hay que estar siempre muy atento con cada anuncio que hace WhatsApp, pues la aplicación puede dejar de funcionar en tu móvil de un día para otro. Si usas un móvil Android muy viejo, tienes que saber que WhatsApp ha actualizado recientemente su página de preguntas y respuestas cambiando la compatibilidad de la app.

En una nota al final de su sección “Información acerca de los dispositivos Android compatibles”, WhatsApp ha aclarado dejará de ser compatible con los teléfonos con sistema operativo Android 4.0.4 y versiones anteriores desde el 1 de noviembre de 2021. Es decir, la versión más vieja que seguirá siendo compatible será Android 4.1. Todas las versiones posteriores a esa mantendrán la compatibilidad.

Algunos móviles donde WhatsApp ya no se podrá usar desde el 1 de noviembre de 2021

Hay muchos smartphones que se quedaron en Android Ice Cream Sandwich (4.0.4) y no se actualizaron más. Estos son los más populares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp:

Huawei Ascend G615.

Huawei Ascend P1 LTE.

Huawei Honor 2.

Lenovo 1660.

Sony Ericsson Xperia Arc S.

ZTE Grand X Pro.

Los últimos datos oficiales sobre la distribución de Android, que se publicaron hace más de un año, aseguran que solo el 0,2 % de los usuarios de Android utilizan Android 4.0.4. Hoy en día, esa cifra debe ser incluso menor, así que por suerte muchas personas no se quedarán sin WhatsApp de repente en sus móviles.

Recuerda que puedes ver la versión de Android que tienes en tu móvil desde la app Configuración > Acerca del teléfono > Versión de Android. ¿Aun usas Android 4.0.4? No te preocupes, enseguida te presentamos algunas soluciones para que no te quedes sin WhatsApp.

¿Qué hacer si mi móvil Android se quedará sin WhatsApp?

Si tienes Android 4.0.4, no podrás usar WhatsApp a partir del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, existen algunas soluciones para seguir usando WhatsApp en un Android no compatible y son estas:

Instalar una ROM personalizada : así podrás actualizar la versión de Android de tu móvil de forma no oficial para no perder la compatibilidad con WhatsApp. Aquí tienes un tutorial sencillo de cómo instalar una ROM sin Recovery.

: así podrás actualizar la versión de Android de tu móvil de forma no oficial para no perder la compatibilidad con WhatsApp. Aquí tienes un tutorial sencillo de cómo instalar una ROM sin Recovery. Usar mods de WhatsApp: los mods de WhatsApp no pierden la compatibilidad con versiones viejas de Android, por lo que son una buena opción para seguir usando la app. Lo único malo es que existe un riesgo de baneo por usar estas versiones no oficiales de WhatsApp. De todas formas, te recomendamos descargar estos mods: GioWhatsApp, YoWhatsApp y WhatsAppPlus.

2 móviles compatibles con WhatsApp que te recomendamos

Si ninguna de las dos soluciones anteriores te gustó, entonces lo mejor que puedes hacer es comprar un móvil nuevo. Afortunadamente, hay muchos móviles Android baratos en el mercado, así que no te preocupes porque no tendrás que gastar un pastizal para seguir teniendo WhatsApp.

El mejor en calidad / precio que puedes comprar en Amazon actualmente es el Moto G20. Este móvil viene con Android 11 (te olvidarás de los problemas de incompatibilidad por muchísimos años), usa una pantalla de 90 Hz, tiene una cámara cuádruple de 48 MP y monta una batería de 5000 mAh. Aunque no lo creas, ahora mismo solo vale 119 € usando este botón:

Pero si realmente no puedes o no necesitas (porque será tu móvil secundario) comprar un móvil de 100 € o más, ¿qué te parece uno de menos de 50 €? El Alcatel 5033D 1 vale apenas 47 € y trae Android 8.0 (edición Go) de fábrica. Con este móvil podrás usar WhatsApp sin problemas por mucho tiempo, así como otras aplicaciones básicas. Usa este botón para conseguirlo en Amazon:

Esperamos que te hayan gustado nuestras recomendaciones y que ya sepas qué hacer para seguir usando WhatsApp.