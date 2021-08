Honor ya tiene 8 años en el mercado. Fue creada por Huawei en 2013 y en los últimos años ha estado creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, tras conocerse el bloqueo de Estados Unidos a Huawei, Honor fue vendida a Shenzhen Zhixin New Information Technology en 2020 para que no corriera la misma suerte. Pero nuevos reportes indican que EE.UU. sigue teniendo en la mira a Honor.

De hecho, un grupo de 14 republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por Michael McCaul, ha solicitado al Departamento de Comercio de Estados Unidos que Honor sea incluida en la lista negra económica del gobierno al igual que Huawei.

Honor sigue siendo como Huawei, afirman los políticos republicanos de EE.UU.

El argumento que ponen sobre la mesa los solicitantes del baneo a Honor es que, pese a estar bajo un nuevo propietario, Honor sigue dependiendo de la misma estructura estatal que Huawei. Además, aseguran que la venta fue tramada por el gobierno de Pekín para escapar de la prohibición.

Recordemos que Huawei fue vetada por EE.UU. en mayo de 2019: esto implica que ya no pueden hacer negocios con empresas estadounidenses o adquirir componentes basados en tecnología estadounidense. En otras palabras, ya no pueden trabajar con empresas como Google, lo que significa que sus móviles no pueden usar los servicios de Google, la Play Store, Gmail, YouTube, Chrome, Maps o Drive.

Esta prohibición también le impide a Huawei trabajar con fundiciones como Samsung y TSMC, por lo que tampoco pueden producir ni siquiera sus propios SoC Kirin a través de su filial HiSilicon. Por ello, la compañía ahora ha comenzado a usar chips Snapdragon en sus buques insignia, como es el caso de los Huawei P50 y P50 Pro.

En definitiva, todas estas limitaciones son las que le esperan a Honor si finalmente llega a ser vetada por el gobierno de los Estados Unidos. De momento, ni Honor, ni Huawei, ni China han emitido respuestas oficiales a este último acontecimiento. Y el Departamento de Comercio de EE.UU. solo dio las gracias al grupo solicitante del veto y señaló que el departamento revisa continuamente la información más reciente para identificar posibles nuevas incorporaciones a la lista negra.

Veremos cómo termina todo esto… Puede ser el comienzo de una larga novela o solo un susto para Honor. Mantente atento a Androidphoria, pues aquí te traeremos los últimos detalles al respecto.

Fuente | HDblog