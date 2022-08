Especificaciones filtradas de la consola portátil de Logitech y Tencent

Las imágenes filtradas de la consola portátil para juegos en la nube en la que trabaja Logitech G y Tencent le han dado la vuelta al mundo. Sin lugar a dudas, es una de las filtraciones más importantes de los últimos años en la industria de los videojuegos y, aunque los fabricantes querían mantenerla en secreto, parece que esto no será posible.

Ahora no solo sabemos el diseño de esta consola portátil, sino que además se han revelado las características con las que llegará la Logitech G Gaming Handheld. ¿Quieres saber qué tendrá bajo el capó? Pues enseguida te las contamos.

El usuario de Twitter @Za_Raczke ha sido el responsable de esta nueva filtración sobre la futura consola portátil Logitech G Gaming Handheld. En el hilo de tweets que dejamos aquí abajo se reveló la ficha técnica de la Google Play Console y de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO) de un dispositivo registrado por Logitech con el número de modelo GR0006.

First, the name. I’ve decided to start with this since it should set expectations for the rest of the thread. According to FCC filings and USPTO it’s “Logitech G Cloud”, which emphasizes the streaming nature of the device. pic.twitter.com/lDflSDdpHv

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) August 31, 2022