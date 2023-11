Usar la cámara de tu móvil con Android como webcam para el ordenador es algo genial. Te ahorras comprar un dispositivo adicional y la calidad de imagen tiende a superior. Sin embargo, es una funcionalidad que casi siempre ha dependido de apps de terceros y apenas ahora es que se le está prestando un soporte adecuado.

Con la actualización a Android 14 ya es posible hacerlo sin necesidad de instalar más nada, lo mismo sucede con los iPhone y MacOS desde hace poco, pero ahora Microsoft quiere tener su propia alternativa. Windows pronto tendrá una opción para usar tu móvil como cámara web sin cables, una característica que muchos sabremos apreciar.

Enlace Móvil esconde código que permitiría usar tu Android como cámara web en Windows

Enlace Móvil (Phone Link) es una herramienta a la que Microsoft le ha estado prestando bastante atención recientemente. Su visión pasa por conectar Android y Windows tanto como sea posible y pronto estarán más cerca que ahora.

El equipo de Android Authority descubrió en una de las últimas actualizaciones de esta app parte de un código que sugiere que los usuarios pronto podrán usar la cámara de sus móviles con Android en Windows.

Las cadenas de código muestran una notificación que dice “Toca esta notificación para permitir que tu PC transmita el vídeo de tu cámara”. Además, hay referencias a botones de pausar y reanudar la transmisión y hasta una alerta por si el móvil se calienta demasiado.

Por otra parte, hay menciones a funcionalidades especiales, aunque todavía no están implementadas: encuadre automático, efectos de vídeos, modo HDR, varios filtros, la estabilización de imagen y más.

No obstante, AA apunta que en el código no se menciona nada sobre usar la cámara de tu teléfono como webcam. Tomando en cuenta esto, no queda claro cuál es el objetivo de Microsoft para esta funcionalidad, aunque no se nos ocurren muchas más que esa.

Esta nueva característica todavía no está habilitada y tampoco sabemos cuándo llegará. Sin embargo, es probable que en las próximas semanas o meses volvamos a tener noticias al respecto. Nos parece una funcionalidad muy útil, especialmente para aquellas personas que trabajamos desde casa y muchas veces tenemos que asistir a videoconferencias.