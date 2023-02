Android 14 te dejará usar tu móvil como una webcam USB

Ahora que el teletrabajo se está convirtiendo en una opción más presente en diferentes oficios, gracias a la pandemia del 2020, la necesidad por una buena webcam también es frecuente. En aquel entonces, para poder usar el móvil como webcam, se necesitaban aplicaciones de terceros. Ahora eso está a punto de cambiar, gracias a las novedades que traerá Android.

Y es que recientes filtraciones indican que, probablemente, Android 14 brindará una opción más cuando conectas el dispositivo a tu ordenador. Este sería poder utilizar el mismo móvil como una webcam y así aprovecharte de su calidad a la hora de grabar o transmitir desde tu PC.

Using an Android phone as a webcam became really popular during the pandemic, but you've typically had to install a third-party app to do so. You may not have to do this in the future, though, as Google is adding support for turning Android devices into USB webcams!

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023