En India cuesta lo mismo fabricar productos electrónicos que en China

Aunque China sigue llevando la corona en cuanto a la fabricación de productos electrónicos alrededor del mundo, India está empezando a convertirse en un adversario real, y podría estar cerca de superarlo. Ya se encuentra de segundo lugar en cuanto a la fabricación de móviles, y viene por más.

Si te preguntas cómo es que India ha llegado a este punto, la historia es simple, pero también interesante. Y varias compañías de móviles influyen directamente en su éxito, al tener fábricas trabajando para ellos en la elaboración de productos electrónicos.

India iguala los precios de China en la fabricación de productos electrónicos

Para nadie es un secreto la receta de China para ser la primera opción cuando de fabricar productos electrónicos se trata. El país utiliza una combinación de mano de obra barata y la automatización de muchos pasos en la producción, para así reducir los costes. Lo que ha sido suficiente en la historia para llamar la atención de grandes compañías y que depositen en las fábricas Chinas el compromiso de producir a gran escala sus productos.

Pues bien, como era de esperarse, India se encuentra replicando este mismo método. Hasta ahora, la compañía Dixon Technologies es el punto de referencia del país en producción barata de equipos electrónicos, y desde hace varios años ha llamado la atención a nivel global.

La idea de diversificar los puntos de producción se ha hecho tentadora para algunas empresas, y de esta forma es que, actualmente, muchas de ellas estén contratando los servicios de fabricación en India. Entre ellas se cuentan Apple, Xiaomi, Samsung, OnePlus, LG, Motorola, Nokia, OPPO, POCO, Realme, Bajaj y Godrej.

De hecho, con solo contar a Apple y a Xiaomi, la cantidad total de móviles inteligentes fabricados en India llega a los 20 millones. Algo que hay que tomar en cuenta, sin embargo, es que la gran mayoría de los productos creados en India se reservan para ese mismo mercado. Aunque las cosas podrían estar a punto de ser diferentes.

India se prepara para exportar sus productos electrónicos al resto del mundo

Recientemente, el director gerente de Dixon Tech, Atull Lal, dio una entrevista en la cual confirmó que los precios de producción de la empresa son prácticamente iguales a los de China. Con este panorama en mente, la empresa parece estarse preparando para exportar sus móviles y tablets a Inglaterra y Alemania. Motorola y Nokia quieren entrar en la lista, pero no solo a estos dos países, sino también al resto de Europa.

Pasa lo mismo en otras áreas de la electrónica. La fabricación y exportación de tableros controladores para aires acondicionados tipo inverter, y la propia producción de estos medios de refrigeración, está alcanzando un auge que las empresas de la India no van a desaprovechar. Así que ya sabes. No te extrañe ver con mayor frecuencia que tus dispositivos sean «Made in India» y no en China.

