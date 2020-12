Cuando se pensaba que el 2020 no podía sorprendernos más, aparece Samsung con la posible decisión de no incluir cargador en el Galaxy S21. Si bien esta información es solo un rumor que se ha filtrado en las últimas horas, ya son varias las fuentes de distintos países que “aseguran” que la decisión por parte de la compañía surcoreana estaría tomada.

El que ríe al último ríe mejor, decía Samsung

Dicen que “nunca hay que escupir hacia arriba”, pues el escupitajo podría caer en nuestra cara… Este dicho, al parecer, no lo ha entendido Samsung, ya que no fue sino hasta hace algunos meses que se mofaba de la decisión de Apple de no incluir cargador en el iPhone 12.

En aquel entonces, Samsung había publicado en Twitter una pequeña broma que decía lo siguiente: “Tu Galaxy te da todo lo que buscas. Desde lo más básico como el cargador, hasta la mejor cámara, batería, desempeño, memoria y pantalla de 120 Hz”.

Pero una información publicada por la agencia regulatoria de Brasil, ANATEL, revela que Samsung también dejaría de incluir no solo el cargador, sino también los auriculares en el próximo móvil tope de gama, el Galaxy S21.

¿El Galaxy S21 también llegará a Europa sin cargador?

Según las filtraciones que se dieron a conocer en el día de hoy, el Samsung Galaxy S21 llegaría sin cargador ni audífonos solo a Brasil y alrededores. En pocas palabras, todo el continente sudamericano recibiría una versión del Galaxy S21 sin estos elementos.

Lo más probable es que Samsung se vea obligada a incluir al menos el cargador en las versiones del Galaxy S21 para Europa, pues Italia multó a Apple por no incluir cargador en el iPhone 12. Ante esta situación, no sería para nada extraño que Samsung lance versiones del Galaxy S21 en otras regiones sin el cargador, ya que en otros continentes no se ha multado a Apple por no incluir cargador en su móvil.