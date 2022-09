La posibilidad de editar tweets en Twitter ya es una realidad. Desde que se creó la plataforma, esta ha sido una de las características más demandadas por los usuarios. Ahora, ya no tendrán que pedirla más, pues ha sido la mismísima cuenta Twitter Blue (una de las cuentas oficiales de la red social) la que ha compartido el primer tweet editado en la historia, confirmando así la llegada de esta función.

Lastimosamente, el contenido del primer tuit jamás editado en la plataforma no es nada especial y, de hecho, es bastante esperable. Básicamente, se trata de un mensaje de prueba de la función, que seguramente Twitter ya lo había publicado muchas veces antes en privado y ahora han decidido hacerlo público para que todos vean que al fin podrán editar los tweets donde se equivocan.

hello

this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes

— Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022