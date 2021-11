¡Se ha filtrado un benchmark del Dimensity 2000! El nuevo procesador de MediaTek pasó por AnTuTu y su resultado fue de más de un millón de puntos. ¡Es la primera vez que un SoC para móviles logra una puntuación tan alta!

¿Quieres saber más del MediaTek Dimensity 2000 y su benchmark? Pues entonces quédate en la web y descubre todos los detalles.

Así lo confirmó el filtrador Digital Chat Station en su cuenta de Twitter:

In July, it was said that the entertainment rabbit running score exceeded 1 million. Here is a real hammer. MediaTek's mysterious new machine code-named MT6983 chip + vivo, a new generation of Dimens flagship is coming. pic.twitter.com/WDz9vgDuzi

— Digital Chat Station (@chat_station) November 12, 2021