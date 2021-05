Todos sabemos que uno de los principales problemas de Android es la fragmentación o, lo que es lo mismo, que no todos los móviles Android usen una misma versión del sistema operativo. ¿De quién es la culpa? De los fabricantes que solo actualizan dos o tres veces como mucho la versión de Android de sus móviles y luego se olvidan de ellos. Algunos incluso se demoran mucho para hacerlo y, cuando lo hacen, ya hay otra versión de Android disponible. Y lo peor es que hay fabricantes de Android que ni siquiera actualizan una vez sus móviles.

En definitiva, el soporte que los fabricantes de Android dan a sus móviles es malo y en eso Apple saca ventaja. Hay que admitir que los iPhone siempre se actualizan a la última versión de iOS disponible de forma rápida. Eso permite que todos sus usuarios usen el mismo ecosistema de aplicaciones, tengan siempre la mejor seguridad y disfruten de las mismas novedades por igual, sin tener que experimentar problemas de incompatibilidad entre ellos.

El portal ZDNet recientemente abrió un debate muy polémico acerca de este tema con un artículo en el que argumentaban que el método de actualizaciones de Android, pese a ser más lento, es mejor que el que emplea Apple pues las actualizaciones de iOS suelen traer muchos errores. ¿Será cierto esto? Lo analizamos a continuación.

¿Qué sistema operativo actualiza mejor? ¿Android o iOS?

Según el artículo del mencionado portal, las versiones de iOS de los últimos años se han lanzado con errores, y luego han tenido un flujo de parches con bugs antes de llegar finalmente a un terreno estable. Incluso, en el artículo se llega a afirmar que ahora mismo “iOS es un infierno de problemas de rendimiento y batería, así como de errores extraños“. Y la verdad nos sorprenden estas declaraciones, pues últimamente no hemos escuchado a muchos usuarios de iOS quejándose por bugs en sus iPhone.

De hecho, en los comentarios del artículo en cuestión se han manifestado muchas personas diciendo que, en todos los iPhone que hay en su hogar, en ninguno han visto los errores y problemas que dice el artículo que han habido en este último tiempo. Con esto no queremos decir que iOS no haya presentado errores en sus más recientes actualizaciones, pues solo basta ir a Reddit para darse cuenta de que esto es cierto, pero quizás no son tan comunes o no están fuera de los límites de lo normal.

Recordemos que desarrollar un sistema operativo para muchos dispositivos distintos es una tarea ardua que no está exenta de errores, por más que se intenten evitar. Además, es hasta lógico pensar que las actualizaciones de iOS tengan más errores que las de Android, pues se lanzan mucho más rápido. Mientras menos tiempo tengan los desarrolladores para pulirlas, más probabilidades habrá de que salgan con errores.

Apple con iOS prioriza la seguridad, mientras que Google y Android apuestan por la innovación

Lo bueno del modelo de Apple es que no obliga a nadie a actualizar sus iPhones. Si tú quieres, por más que te digan que es una versión estable, puedes esperar 2 o 3 meses para actualizar tu iPhone a la nueva versión de iOS y así evitar los posibles errores. De todas formas, recuerda que una actualización no solo sirve para introducir nuevas funciones, sino también para corregir los problemas de seguridad y rendimiento de las versiones anteriores.

Por lo dicho anteriormente, aunque las actualizaciones de iOS vengan con algunos bugs al principio (no siempre es así), el método de actualizaciones de Apple nos parece oportuno y acertado. Ahora bien, la desventaja del modelo de iOS es que prioriza la rapidez y la seguridad sobre la innovación. En los últimos años, iOS ha introducido muy pocas nuevas funciones en comparación a Android que, con cada nueva versión, añade algo completamente nuevo.

Es más, en este artículo de 5 cosas que iOS 14 ha copiado de Android puedes notar que el sistema operativo de Apple va unos cuantos pasos más atrás de Android. El gran problema de los Android no es que tarden mucho en actualizarse, sino el abandono temprano de sus fabricantes. Es inadmisible que un móvil en dos años o menos deje de recibir actualizaciones y quede con un software relativamente anticuado y con vulnerabilidades de seguridad sin parchear que nunca se podrán solucionar.

¿Las actualizaciones de iOS o las de Android? ¿Con cuál te quedas?

En resumen, puede que la afirmación “el iPhone actualiza antes que los Android, pero con más errores” sea cierta, pero hay que entender que ambos modelos de actualización tienen sus ventajas y desventajas. Dependiendo del tipo de usuario que seas, te parecerán mejores o más convenientes las actualizaciones de un sistema operativo u otro.