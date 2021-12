Hace poco te enseñamos a validar un certificado COVID en menos de 1 minuto, pero ahora ha surgido una novedad al respecto que debes conocer. La Comisión Europea ha establecido un nuevo límite de validez del pasaporte COVID: 9 meses o 270 días desde la última dosis que te pusiste. Si pasa ese tiempo y no has recibido la tercera dosis, automáticamente pierdes las ventajas de tener un certificado COVID válido.

Con esta nueva medida, que entrará en vigor a partir del año que viene, la Unión Europea respalda la importancia de una tercera dosis para frenar la nueva ola de contagios a causa de la variante Ómicron. Así que, por tu salud, por la salud de todos y por tu libre circulación, necesitas ponerte la dosis de refuerzo.

La UE te da hasta 9 meses para ponerte la tercera dosis, si no, tu certificado COVID caducará

Vale la pena remarcar que esta nueva fecha de caducidad del certificado COVID solo es para aquellos que no han recibido la tercera dosis. Si ya tú te pusiste la nueva dosis de refuerzo, no tienes que preocuparte: tu pasaporte COVID no caducará en el tiempo cercano (de momento).

Ten en cuenta que aún la COVID se sigue estudiando y no sabemos qué nos deparará el futuro con esta enfermedad. Es posible que surjan nuevas variantes que ameriten más dosis. Pero por el momento, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades solo recomienda una dosis más de refuerzo al cabo de 6 meses tras la última recibida del primer ciclo de vacunación.

Si no te pones la tercera dosis después de esos 6 meses recomendados, la Comisión Europea te concede 3 meses extra para hacerlo hasta perder la validez de tu certificado COVID. Y no busques la fecha de validez de tu certificado, pues no la tendrá. Lo único que se actualizará son las aplicaciones para comprobar certificados COVID, las cuales ahora revisarán si tienes tres dosis o la fecha de tu segunda dosis para decirte si sigue siendo válido.

Esta nueva normativa entrará en vigencia el 1 de febrero de 2022 para todos los países de la Unión Europea (incluyendo España).