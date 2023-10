En la noche del 28 de octubre, la Luna se sumergirá parcialmente en la sombra de la Tierra, dando lugar a un eclipse lunar parcial. Este fenómeno se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean en el cielo. La Tierra bloquea parte de la luz solar que llega a la Luna, lo que hace que esta parezca más oscura. En un eclipse parcial, la Luna no entra completamente en la sombra de la Tierra, por lo que solo una parte de ella se oscurece.

Este evento astronómico será visible en gran parte del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Será el segundo de los dos eclipses que se producirán en 2023, tras el eclipse solar parcial del 14 de octubre. Los eclipses de Sol y Luna suelen ocurrir en parejas, con un eclipse solar, seguido de un eclipse lunar, y viceversa. Si eres un observador del cielo, descubre aquí cuándo será el Eclipse lunar de octubre y cómo podrás verlo.

Cuándo será el Eclipse lunar de octubre y cómo podrás verlo

La Luna se oscurecerá durante la noche del 28 al 29 de octubre, ofreciendo a los observadores una oportunidad única de ver un eclipse lunar parcial. El fenómeno será visible en su totalidad desde Europa, incluidos Rusia, Italia, Alemania y el Reino Unido; y los países africanos Egipto y Argelia. También será visible en alguna de sus fases en Oceanía y Sudamérica.

El evento astronómico podrá disfrutarse en todo su esplendor durante 4 horas y 45 minutos. El eclipse parcial durará 1 hora y 18 minutos, desde las 21:35 hasta las 22:53 (hora peninsular española). El momento de mayor intensidad será a las 22:14, cuando la Luna se oscurecerá parcialmente. A partir de ese momento, el eclipse continuará durante unas horas más, hasta las 00:26 del 29 de octubre, la sombra de la Tierra se irá retirando poco a poco, hasta desaparecer por completo.

En Sudamérica, el eclipse podrá verse en su fase penumbral desde el este y noreste del continente. En países como Uruguay, Paraguay, las Guayanas el eclipse comenzará a las 20:00 UTC y alcanzará su punto máximo a las 23:00 UTC. Para Venezuela el eclipse comenzará a las 21:00 UTC y alcanzará su punto máximo a las 00:00 UTC. En algunas zonas de Argentina, Bolivia y Colombia, el eclipse comenzará a las 22:00 UTC y alcanzará su punto máximo a la 01:00 UTC.

En el momento de máxima intensidad del eclipse, la Tierra oscurecerá un 12% de la superficie de la Luna, los científicos calculan que solo un 6% de la Luna quedará cubierta por la umbra de la Tierra. La mayor parte del satélite permanecerá iluminada, ya que la sombra de la Tierra no cubrirá completamente la Luna. A partir de ahí, el astro volverá a estar en su fase de Luna llena. Durante el evento el astro irá adquiriendo un tono rojizo o anaranjado.

Cómo podrás ver el Eclipse lunar

La observación podrá realizarse a simple vista, sin ningún riesgo. Será tan fácil como mirar al cielo y ubicar el satélite, no será necesario que uses ningún equipo de protección para los ojos. No obstante, si se desea observar el fenómeno con mayor detalle, puedes usar un telescopio o unos binoculares. Estos instrumentos permitirán apreciar mejor los cambios en la apariencia de la Luna durante el eclipse.

Para disfrutar al máximo del eclipse lunar, es recomendable buscar un lugar con poca contaminación lumínica, preferiblemente en un punto elevado y sin obstáculos. Las lluvias y los cielos cubiertos podrían dificultar la observación, por lo que es importante tener en cuenta las condiciones meteorológicas del momento.

Cuándo serán los próximos eclipses

Según la agenda del año 2024 del Observatorio Astronómico Nacional, los próximos eclipses de Luna y Sol visibles desde España son los siguientes: Eclipse penumbral de Luna el 25 de marzo de 2024 y Eclipse parcial de Luna el 18 de septiembre de 2024. Aquí te dejamos la lista completa:

Eclipse penumbral de Luna

Fecha: 25 de marzo de 2024

Visibilidad: América, oeste de Europa, África y este de Australia

Eclipse total de Sol

Fecha: 8 de abril de 2024

Visibilidad total: México, centro de Estados Unidos y este de Canadá

Visibilidad parcial: Norteamérica y América Central

Eclipse parcial de Luna

Fecha: 18 de septiembre de 2024

Visibilidad: América, Europa y África

Eclipse anular de Sol

Fecha: 2 de octubre de 2024

Visibilidad anular: sur de Chile y sur de Argentina

Visibilidad parcial: Pacífico y sur de Sudamérica

Los eclipses son momentos únicos, que no ocurren con frecuencia. Por ello, si deseas obtener un recuerdo de este evento, no olvides sacar una foto al eclipse lunar con tu móvil.