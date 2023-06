Los móviles inteligentes no paran de facilitarnos la vida. Y no cabe duda de que una de las cosas que más le tenemos que agradecer a los smartphones es que nos permiten llevar un montón de información y documentos a donde quiera que vayamos. No solo se trata de libros digitales, también documentos legales como el certificado COVID, el título universitario, y próximamente, el DNI (Documento Nacional de Identidad).

Y ahora la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (FENEVAL) acaba de anunciar DNI-Car, un código QR que llega para reemplazar la documentación de alquiler de vehículos en España. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber de esta nueva tecnología.

DNI-Car, el código QR para llevar los documentos del coche

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (FENEVAL) acaba de anunciar la llegada del DNI-Car. Este es un código QR que hará que te olvides de toda la molesta documentación que se requiere al alquilar un coche en España. Se trata de un sistema que agrupa toda la información necesaria para el alquiler de vehículos.

Y… ¿Cómo funciona? Pues fácil, cuándo la autoridad te solicite la información del coche que has alquilado, lo único que tienes que hacer es mostrar el código QR para que los oficiales lo escaneen. Al hacerlo, las autoridades podrán conocer el estado del vehículo, el permiso de circulación, la ficha de inspección técnica del coche y el sello de seguridad basado en la tecnología blockchain.

FENEVAL también ha mencionado que el código DNI-Car será mucho más rápido de obtener que la documentación física y que además será mucha más segura. Esto se debe a que permitirá un mayor control de los robos, dado que cada código estará protegido por una plataforma blockchain generada por la propia institución.

Y tú… ¿Crees que este nuevo código QR facilitará el alquiler de coches en España?