Ya no estamos en el lejano 2010 donde Netflix era el único servicio de streaming fiable. En la actualidad tienes una gran cantidad de opciones para elegir: Amazon Prime Video, Apple TV+, HBO Max, Filmin, Disney Plus, entre otras. Todos luchan por dominar el mercado de streaming, pero Disney Plus tiene un as bajo la manga: la suscripción gratis.

Todo parece indicar que en un futuro Disney Plus podría tener una suscripción gratuita a cambio de anuncios. ¿Será esto posible? Acompáñanos a averiguarlo.

Disney Plus podría ser gratis, pero con anuncios

No es la primera vez que una plataforma de streaming se plantea brindar sus servicios de forma gratuita para monetizar su contenido. Netflix ya lanzó un plan gratuito para móviles que solo está disponible en Kenia como estrategia para captar más suscriptores. Incluso Disney cuenta con un servicio de streaming gratis en la India.

Ahora, Disney pretende probar nuevamente con esta estrategia, pero con un objetivo diferente: monetizar a partir de anuncios publicitarios. El CEO de Disney, Bob Chapeck, se ha referido a este tema alegando que existe la posibilidad de que Disney+ ofrezca el acceso a series y películas que forman parte del catálogo de la plataforma a cambio de publicidad.

Recordemos que este gigante del entretenimiento es dueño de la popular plataforma de contenido en streaming Hulu, la cual ofrece una suscripción considerablemente más barata con anuncios. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Disney Plus siga el modelo de negocios de Hulu para rentabilizar su contenido en un futuro.

Además, el CEO de esta multinacional detalló que están contentos con el éxito de los anuncios personalizados de Hulu, por lo que en caso de que la publicidad llegue a Disney Plus, la modalidad sería la misma.

¿Cuándo llegará la suscripción gratuita de Disney Plus con anuncios?

Finalmente, una declaración clave que hizo Chapeck fue que, aunque existe la posibilidad de ofrecer Disney Plus de forma gratuita con anuncios, por ahora la llegada de esta suscripción está descartada. Disney, por el momento, se encuentra satisfecha con la rentabilidad de su plataforma. Pero la empresa está evaluando otras opciones para el futuro. Y tú… ¿Aceptarías tener todo el catálogo de Disney a cambio de unos cuantos anuncios?