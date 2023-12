Disney se fusiona con Star Plus en Latinoamérica, por qué

Si eres usuario de Disney+ o Star Plus, te tenemos una noticia que no te puedes perder, según rumores que han crecido en línea por las palabras del presidente de Disney Latinoamérica, las plataformas de Disney+ y Star Plus podrían fusionarse pronto. Esto no es completamente seguro, todavía, sin embargo, permítenos contarte toda la información disponible hasta el momento.

Disney+ y Star Plus dejarán de ser dos plataformas separadas, pero ¿por qué?

Disney actualmente cuenta con una gran cantidad de empresas de entretenimiento, entre estos está el contenido de Fox, que ahora paso a llamarse Star Channel y su plataforma de streaming Star Plus. Pues con la intención de aumentar su catálogo y para asegurarse de obtener una mayor cantidad de usuarios, Disney ha decidido fusionar sus dos plataformas de streaming en una sola, o al menos eso es lo que Diego Lerner, presidente Disney Latinoamérica, le hizo saber al diario Expansión.

La intención principal de la compañía es combinar su contenido inigualable en un solo lugar para liderar en la batalla de las plataformas de streaming. Es decir, podrás conseguir contenido de 20 th Century Studios, FX, ESPN, Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y mucho más desde la misma app o la misma página web.

¿Cuándo ocurrirá la fusión entre Disney+ y Star Plus?

Aún no se ha fijado una fecha en específico para la unión de estas dos plataformas, sin embargo, la cuenta oficial de Star Plus Latinoamérica publico un comunicado en X informando que la unión ocurrirá a mediados del 2024, aproximadamente. No se conocen más detalles al respecto como precio u otros detalles, pero todo apunta a que la unión se llevará a cabo de una manera u otra.

No se sabe que ocurrirá con los usuarios de una sola plataforma, de ambas plataformas o si esto se aplicará al resto del mundo, pero estamos seguros de que la empresa tendrá algo planeado para todos. Mientras esperas que ocurra la fusión de Disney+ y Star Plus, siempre puedes probar el truco para desbloquear el catálogo completo de Disney+ o el truco para poder ver Star Plus en tu SmartTV con Roku.

Esa es toda la información que tenemos hasta ahora sobre la noticia de la interesante fusión de las plataformas de Disney+ y Star Plus en Latinoamérica. Ahora, cuéntanos en la sección de comentarios que te ha parecido esta nueva medida que ha tomado Disney, ¿te parece de verdad una buena idea y comprarías una suscripción a este servicio?