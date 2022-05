Disney Plus llegó al mercado a finales de 2019 y en su momento se presentó como una alternativa de Netflix, pero con contenido más familiar e infantil. Sin embargo, hoy en día esta plataforma tiene contenido para todas las edades, incluyendo series y películas de adultos que no son aptas para menores de edad.

Desde que Disney+ comenzó a estrenar series de Marvel como Iron Fist, The Punisher, Jessica Jones o Moon Knight (las cuales contienen violencia gráfica y lenguaje soez) el servicio se vio obligado a establecer clasificaciones de contenido.

Pues bien, si no has configurado este apartado en tu cuenta, es probable que tengas bloqueado el contenido para adultos y no estés disfrutando de todo el catálogo de la plataforma. Pero no te preocupes, a continuación, te explicamos cómo cambiar esto para que puedas disfrutar de todas las películas y series que ofrece Disney Plus.

Cómo desbloquear todas las películas y series de Disney+

La forma de acceder a todo el catálogo que ofrece Disney+ es estableciendo la categoría adulto (TV-MA) en la calificación del contenido por edades. Esto se hace desde la configuración de la app y para ello solo tienes que seguir estos pasos:

Abre la app de Disney+ en tu móvil o Smart TV.

en tu móvil o Smart TV. Lo siguiente es pinchar sobre el icono de tu perfil que se encuentra en la esquina inferior derecha.

que se encuentra en la esquina inferior derecha. Ahora debes presionar sobre Editar perfiles y allí tendrás que seleccionar tu perfil.

y allí tendrás que seleccionar tu perfil. A continuación, tienes que pulsar en Calificación por edades .

. Finalmente, debes elegir la opción TV-MA (o 18+ dependiendo de tu región), pinchar en Guardar y listo.

De esta sencilla manera puedes habilitar todas las películas y series que se encuentran disponibles en Disney Plus. Te recomendamos que, si tu cuenta es usada por algún menor de edad, no hagas este cambio en tu perfil para proteger a los pequeños del contenido para adultos que existe en la plataforma.