El administrador de suscripciones de Google Play es una funcionalidad de gran importancia dentro del ecosistema Android. Es el que te permite pagar, pausar o cancelar todos los servicios de tus apps favoritas fácilmente, especialmente si usas GPay.

Sin embargo, algunos usuarios han revelado que de un momento a otro sus suscripciones en Google Play han desaparecido. ¿Significa que todo está perdido y tendrás que configurar todo nuevamente? Para nada, te invitamos a mantenerla calma, pues es un simple error de la tienda de Google.

Google Play hizo desaparecer tus suscripciones, pero siguen ahí y así puedes comprobarlo

Según el equipo de 9to5Google, muchos usuarios se despertaron hoy con un problema bastante molesto: Google Play borró todas sus suscripciones y los datos de facturación asociados ya no aparecen en la tienda para Android.

Por el contrario, al abrir la lista de suscripciones activas se están encontrando con que no hay ninguna, solo los enlaces «Descubrir suscripciones» y «Comenzar». Esto hace parecer que todo desapareció, pero lo cierto es que no es así.

Tan solo se trata de un error en la aplicación que está haciendo desaparecer los datos, pero todo está orden. Esto puedes comprobarlo al acceder a tu panel de administración de suscripciones desde la versión web de Google Play. Puedes hacerlo al seguir el enlace que dejaremos abajo y te darás cuenta de que todas tus suscripciones siguen activas y puedes pausarlas, cancelarlas, modificar los métodos de pago y demás cuando desees.

Al momento de escribir este artículo todavía no se había solucionado el error. No obstante, al ser una funcionalidad clave dentro de la tienda, probablemente Google lo solucione muy rápido. De hecho, cuidado si ya no lo hicieron para el momento en el que tú lees esto.

¿Quieres saber si fuiste afectado por error? (No les pasa a todos). Entonces debes hacer esto:

Abre la Google Play Store en tu móvil. Ve a tu perfil de usuario (toca el avatar en la esquina superior derecha). Selecciona ‘Pagos y suscripciones’. Entra al submenú ‘Suscripciones’.

Si estás afectado por error, no encontrarás información alguna sobre tus suscripciones activas. Por el contrario, si no eres uno de los afectados todo estará en orden como es debido.