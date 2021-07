Para nadie es un secreto que las relaciones entre Estados Unidos y China no han estado bien desde hace mucho tiempo. Los conflictos entre ambos países alcanzaron al sector tecnológico durante el mandato del expresidente Donald Trump y no han cambiado mucho con la llegada del presidente Joe Biden. Por otro lado, China nunca se ha caracterizado por quedarse de brazos cruzados ante una amenaza, esto ha hecho que muchos se pregunten cuál será el destino de Android en China.

Huawei: piedra angular del conflicto entre China y Estados Unidos

Para entrar mejor en contexto recordemos que Estados Unidos vetó a la empresa china Huawei, lo que forzó a Google y otras compañías a romper vínculos comerciales con dicha empresa. Antes de esto Huawei disfrutaba de una posición privilegiada, siendo uno de los primeros fabricantes de tecnología móvil en el mundo.

El golpe más duro para Huawei fue perder las licencias para usar los servicios de Google. Y ha quedado en evidencia que, al menos en Occidente, un móvil sin los servicios de Google es poco atractivo para el público. Desde entonces Huawei ha perdido buena parte del empuje que tenía en el resto del mundo. No ha sido el caso en China, donde los servicios de Google y de otras empresas extranjeras han estado vetados desde hace mucho tiempo.

Huawei está apostando por su propio sistema operativo, Harmony OS

A pesar del duro golpe, Huawei no se ha quedado de brazos cruzados y ha seguido innovando con sus móviles y en otras tecnologías. Especialmente, ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de Harmony OS, su propio sistema operativo multiplataforma que será usado en toda su línea de móviles y demás dispositivos de ahora en adelante.

Pero no todo lo que brilla es oro, lo que Huawei ha promocionado como un OS móvil desarrollado desde 0 no es más que una copia con modificaciones del código base de Android. Esto es muy cuestionable, sin dudas, pero también hay que considerar que desarrollar un sistema operativo igual de maduro que Android o iOS no es una tarea sencilla. Esta realidad y el hecho de que Huawei ha tenido que trabajar contra el reloj, son la respuesta ante una medida tan desesperada.

¿Harmony OS reemplazará a Android en China?

Harmony OS estará en todos los móviles de Huawei. Y lo que es más interesante aún, este conflicto ha prendido las alarmas de otros fabricantes como Xiaomi, Oppo e incluso Samsung, dejando en evidencia que la dependencia de Google en cuanto a software, siendo una empresa estadounidense, podría costarles muy caro. En el futuro, si EE. UU. decide jugarles la misma moneda que a Huawei perderían todo lo que han logrado hasta ahora.

Este miedo puede hacer que varias empresas de tecnología móvil de Oriente busquen apoyarse en Harmony OS como reemplazo a Android. Y quizás, lo que sería más interesante aún es que Harmony OS podría ser la justificación perfecta para que el gobierno chino termine vetando a Android. Esta es la pregunta que muchos se hacen y a pesar de la incertidumbre podemos adelantarte que es poco probable que pase.

China quiere ser la mayor potencia tecnológica del mundo

Como te imaginarás, la pelea entre China y Estados Unidos es un conflicto político bastante complejo que afecta directamente a los planes de China para convertirse en la mayor potencia tecnológica del mundo. Y para ello Huawei era (o sigue siendo) una de sus empresas estandarte.

Podríamos decir que EE. UU. le pagó con la misma moneda a China al vetar a una de sus empresas más importantes. Y sí, esto fue un golpe muy duro para China, pero no quiere decir que por ello tenga la necesidad de vetar a Android. Por el contrario, China tiene sus esfuerzos puestos en otras tecnologías como el 5G o el desarrollo de los microprocesadores para alcanzar su supremacía tecnológica en el mundo.

Android no afecta a la carrera tecnológica de China, por ahora

La verdad es que a China no le podría importar menos qué OS utiliza su población, lo que realmente busca es mantener la vigilancia y control de los ciudadanos, cosa que no es un secreto para nadie. Y hasta ahora les ha funcionado con Android. Ya que, a pesar de ser un OS desarrollado por Google, está disponible para que cualquiera pueda descargarlo y hacerle las modificaciones necesarias para su propio beneficio. No hay que olvidar que AOSP no es lo mismo que el Android de Google.

A China no podría importarle menos que su población use Android

Además, como te comentábamos anteriormente, desarrollar un sistema operativo móvil es bastante complejo y aun cuando algún fabricante logre hacerlo, esto no garantiza que sea exitoso. Un claro ejemplo es el extinto Windows Phone de Microsoft. Puede que el gobierno chino decida obligar a su población a usar Harmony OS como única opción, pero esto realmente no le generaría ningún beneficio más allá del conflicto ideológico y moral con Estados Unidos.

Por ahora, no tienes de qué preocuparte. Es cierto que las relaciones entre ambos países son muy complejas y que la dinámica de un mundo globalizado es aún más difícil de predecir. Pero vistos los avances de Huawei y el poco beneficio que China obtendría al vetar a Android, es poco probable que esto llegue a ocurrir.

Sin embargo, nos gustaría conocer tu opinión, ¿crees que China termine por vetar a Android? Si es así, dínoslo en los comentarios.