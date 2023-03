El Google Pixel Watch se lanzó al mercado a finales del año pasado con altas expectativas por ser el primer reloj inteligente de la marca «Pixel». Sin embargo, decepcionó a muchos por su elevadísimo precio de venta al público: 350 $ para la versión solo WiFi y 400 $ para la versión WiFi + LTE. Eso hizo que en nuestra comparativa con el Galaxy Watch 5 no saliera victorioso. Ahora bien, ¿a qué se debe su precio tan alto? ¿Es porque sus componentes son muy caros? Según Counterpoint Research, no precisamente.

La famosa firma de investigación de mercados tecnológicos ha publicado un informe que muestra la factura de materiales (BoM) del Pixel Watch. Para sorpresa de todos, a Google solo le cuesta fabricar el reloj unos 123 dólares. Es cierto que esta factura no incluye los costes de marketing, investigación y desarrollo, mano de obra, etc., pero aun así sorprende que Google no lo haya podido vender a un precio más bajo.

El coste de fabricación del Google Pixel Watch es de solo 123 $

El coste de los componentes para fabricar un Google Pixel Watch es 123 $ y se vende al público por 350 $. Teóricamente, podría decirse que Google gana 227 $ por cada Pixel Watch, pero es erróneo, ya que en esta factura no se incluyen todos los otros gastos que Google hace para poder vender al público su reloj (marketing, I+D, etc.)

Lo interesante del gráfico anterior es que el hardware utilizado para el procesamiento y la memoria del Pixel Watch se lleva el mayor porcentaje de este coste global, que asciende al 26,9%. Normalmente, es la pantalla la que se posiciona como el componente más caro, pero en este caso aporta el 17,6% de la factura.

Por si no lo sabes, este smartwatch usa un procesador Exynos 9110 de Samsung, que ni siquiera es de los más recientes del mercado. Utiliza 2 GB de SDRAM y un almacenamiento eMMC de 32 GB. Dado que Samsung suministra el chipset principal, así como el transceptor LTE y otros componentes emparejados, la empresa surcoreana es el proveedor que más dinero gana por cada Pixel Watch fabricado. ¡Curioso!

