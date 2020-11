A vísperas del Black Friday, la fiesta de las ofertas pre-navideñas ya ha comenzado y ha sido Amazon la compañía que se ha encargado de romper el hielo. La compañía de Jeff Bezos acaba de rebajar su ya de por sí económico Fire TV Stick Lite a un precio rompedor y verdaderamente asequible de 19,99€. Si no sabes qué es o qué hace este dispositivo, pues déjanos decirte que es una especie de pendrive que se conecta en el puerto HDMI de cualquier televisor y lo convierte en una Smart TV.

Así que, si tu televisor no es inteligente o tiene un sistema operativo que no es muy funcional, ahora por solo 19,99€ puedes hacerte con un Fire TV Stick Lite que le dará acceso a Internet, a plataformas de streaming como Netflix, a Alexa y a todo el ecosistema de apps de FireOS (basado en Android). Prácticamente, tendrás un televisor nuevo. Créenos que por ese precio no hay nada mejor que puedas comprar para tener una Smart TV.

Fire TV Stick Lite, el gadget más económico para tener una Smart TV ahora es más barato

El Fire TV Stick Lite se lanzó apenas hace dos meses y nos sorprendió bastante, pues a pesar de ser una versión “Lite” del Fire TV Stick 2020, es igual de potente que su hermano. De hecho, es un 50% más potente que el modelo estándar de 2019 gracias al uso de un nuevo procesador de 4 núcleos a 1,7 GHz. Así que no te dejes engañar por su tamaño o precio.

En cuanto a capacidades, el Fire TV Stick Lite puede reproducir fluidamente contenido en Full HD a 60 FPS. Incluso, soporta HDR10+ y el formato de compresión H.265. ¿Y el sonido? Cuenta con Dolby Digital y Digital+ por medio de su puerto HDMI. Con respecto a la conectividad, tiene Bluetooth 5.0 LE y WiFi AC de doble banda por lo que puedes conectarlo a una red de 5 GHz o de 2,4 GHz.

Por otro lado, el Fire TV Stick Lite incluye un mando que sirve estrictamente para controlar el dispositivo (no el televisor). Por ello, no incluye botones de volumen o de “Power” para el TV. Lo bueno es que el mando tiene un micrófono para poder hacer uso de Alexa con la voz. Además de la asistente, el Fire TV Stick Lite también incorpora a tu TV el sistema operativo FireOS (basado en Android) que te da acceso a muchas apps a través de la tienda de Amazon.

Especificaciones Amazon Fire TV Stick Lite

Dimensiones y peso 86 x 30 x 13 mm. 32 gramos. Procesador Cuatro núcleos a 1,7 GHz con GPU Power VR IMG GE8300. Imagen y sonido Salida Full HD a 60 fps con HDR10+, HLG y sonido Dolby Digital+. Almacenamiento 8 GB. Memoria RAM 1 GB. Conexiones WiFi AC de doble banda y Bluetooth 5.0 LE. Sistema operativo Fire OS compatible con Alexa.

¡Llévate un Amazon Fire TV Stick Lite por solo 19,99€!

¿Quieres un Fire TV Stick Lite para actualizar a tu viejo televisor? Pues este es el mejor momento para comprarlo, pues está disponible en Amazon por apenas 19,99€. Su precio original es de 29,99€, por lo que te ahorras 10€. Usa el siguiente botón para llevarte el tuyo:

No sabemos exactamente hasta cuándo durará esta oferta, así que no demores mucho en conseguir el tuyo si te interesa.