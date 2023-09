La Vuelta a España de 2023 ya inició y si eres amante del ciclismo seguramente sabrás dos cosas: primero, que el UCI WorldTour 2023 está en un punto increíble en este momento; segundo, que esta emocionante carrera está esperando por ti y no puedes perdértela.

Sin embargo, si llegaste aquí es porque no sabes dónde puedes ver gratis este evento y estás perdiéndote las etapas. ¡Que no te pase más! No te pierdas una etapa más hasta la final en Madrid el 17 de septiembre, porque tenemos la solución. Así puedes ver la Vuelta a España 2023 gratis por Internet, tanto en directo como repeticiones si algún día una etapa te pilla muy ocupado.

La Vuelta a España espera por ti a través de RTVE Play

Como todo gran evento deportivo, la Vuelta no iba a quedarse sin transmisiones en vivo siendo la carrera más importante del ciclismo español. Para la edición de 2023, los derechos de transmisión para España están compartidos entre dos grandes grupos: RTVE, que transmite gratis; y Eurosport, una alternativa de pago. Ambas cadenas transmitirán todas las etapas de la carrera entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre, así que no te perderás de nada.

Ahora bien, RTVE hará su cobertura a través de tres de sus canales: La 1, La 2 o Teledeporte, dependiendo de la disponibilidad en su parrilla regular. Y sí, puede que pienses “eso es por televisión regular, pero yo vine a buscar opciones en línea”, pero tenemos una sorpresa para ti.

Resulta que las transmisiones también estarán disponibles a través de RTVE Play, la app para dispositivos móviles con Android e iOS, así como Android TV, Fire TV y otros sistemas operativos para Smart TV. Al igual que los canales de TV tradicional, la transmisión será gratis, pero con un plus: también podrás ver las repeticiones a posteriori.

¿Qué tienes que hacer para disfrutar la Vuelta a España 2023 por Internet, gratis y con RTVE Play? Solamente esto:

Descarga la app de RTVE Play en tu dispositivo (está en las principales tiendas). También puedes usar la versión web desde tu navegador favorito. En este caso no necesitarás registro, pero no es tan cómoda. Abre RTVE Play y regístrate en la aplicación siguiendo los pasos que esta te indica. Busca las secciones ‘Ahora en emisión’ o ‘El mejor deporte, en directo’ para saber qué canal de RTVE está transmitiendo la carrera. Selecciona el canal y comienza a disfrutar de la etapa de la Vuelta que se esté corriendo en ese momento.

Adrenalina Gol, otra alternativa para ver gratis la Vuelta a España 2023 en línea

¿No te convencen las transmisiones de RTVE o por alguna razón preferirías otra opción? Entonces puedes probar Adrenalina Gol, una app que te ayudará a ver muchos deportes vía streaming y en directo, incluido el ciclismo.

Ojo, queremos hacer una salvedad. En el caso de la Vuelta a España, al contar con una transmisión pública y abierta, usar una app de este estilo no podría considerarse ilegal. Sin embargo, hay ciertos eventos que solamente se transmiten a través de canales de pago y en ese caso sí podrías estar infringiendo derechos de trasmisión. Tomando en cuenta eso, si quieres utilizar Adrenalina Gol para ver otras cosas, por favor verifica que no estés actuando al margen de la ley.

¿Cómo se utiliza Adrenalina Gol? Tenemos todo un artículo dedicado a ella, pero encontrarás la Vuelta a España al alcance de un par de toques. Solo ve a la sección ‘Eventos de hoy’, busca la etapa en desarrollo y presiona para verla gratis.

¿Dónde está disponible esta app? No podrás descargarla desde la Play Store (y solo está disponible en Android). Entonces, ¿cómo la descargas? Visita nuestro artículo a través del botón que dejamos abajo para que descargues el APK, lo instales de forma segura y puedas disfrutarlo.