Cómo ver tu año en PlayStation 2023

A pesar de que aún PlayStation no ha lanzado el sitio web que les permite a los usuarios obtener su resumen del año en lo que a estadísticas de juego respecta, un sitio web se ha adelantado publicando una herramienta que ofrece algo muy parecido al “Wrap-Up oficial de PlayStation”.

TrueTrophies es la página web que desarrolló una especie de Resumen del 2023 en PlayStation y que cualquier usuario puede consultar de manera gratuita. Si tienes una PS4 o PS5 y deseas conocer cuántos juegos has jugado durante este año, como así también otros datos relacionados con tu cuenta, estás en el lugar adecuado.

En esta oportunidad te mostraremos paso a paso cómo crear tu tarjeta de estadísticas de PlayStation 2023. Lo único que necesitas es tener una cuenta en PlayStation Network, como así también haber jugado al menos 2 videojuegos a lo largo de este año.

Así puedes ver tu año en PlayStation 2023

Antes de que te mostremos el tutorial en cuestión, es necesario aclarar que tu cuenta de PlayStation no correrá ningún tipo de riego, pues TrueTrophies no te pedirá ningún dato de seguridad relacionado con tu usuario de PlayStation Network.

Lo primero que deberás hacer, es ingresar en el sitio web TrueTrophies. Una vez que estés dentro del mismo, tendrás que pinchar en “Register or Log in”.

Escribe tu ID de PSN y pon una contraseña (puede ser cualquier clave). Aconsejamos no poner la misma contraseña que has utilizado para crear tu cuenta de PlayStation Network.

Confirma que eres mayor de 16 años, y acepta los Términos y condiciones del servicio. Tras haber marcado esas dos opciones, deberás presionar en el botón de color verde que dice "Complete sign up".

TrueTrophies tardará de 5 a 10 minutos en obtener todos los datos de tu perfil de PlayStation.

Cuando pase ese periodo de tiempo, deberás refrescar el sitio web. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, obtendrás tu tarjeta con las estadísticas de tu cuenta de PlayStation en 2023. Puedes descargar la imagen en tu móvil o PC, como así también compartir tus estadísticas directamente en Twitter o Reddit.

Cabe destacar que TrueTrophies suele cometer errores al momento de obtener las estadísticas de tu cuenta de PlayStation en 2023. Esto sucede porque la API encargada de crear la tarjeta, hace una lectura superficial de la cuenta de PlayStation (no es el método oficial que suele lanzar PlayStation todos los años).

¿No puedes ver tu año en PlayStation 2023?

Si al momento de efectuar los pasos que te hemos dejado arriba, TrueTrophies te muestra un mensaje que dice “Your profile and trophies must be publicly visible for our scanners”, ¡no desesperes! Esto significa que tu información no es pública.

Para solucionar este inconveniente, deberás modificar los parámetros de privacidad de tu cuenta de PlayStation. Para ello, te aconsejamos seguir cada uno de estos pasos:

Abre la app de PlayStation desde tu dispositivo móvil.

Pincha sobre la pequeña rueda dentada que aparece arriba a la derecha de la pantalla.

que aparece arriba a la derecha de la pantalla. Entra en el apartado que dice “Configuración de privacidad”.

Accede a la sección que dice “Juegos | Media” (Gaming | Media).

Pincha en el botón que dice “Editar” (Edit) y que aparece a la derecha de las opciones “Actividades” (Activities) e “Historial de juegos” (Gaming History).

Selecciona la opción que dice “Cualquiera” (Anyone) y pincha en “Guardar” (Save).

Marca la opción “Trofeos conseguidos” (Trophies You Earn), y permite que cualquiera puede ver lo que haces en PlayStation.

Pincha en “Guardar” (Save) para confirmar los cambios.

Esta modificación en tu perfil de PlayStation, le permitirá al sitio web TrueTrophies leer los datos relacionados con los juegos que has jugado, como así también los trofeos que has ganado.

Sin más nada que añadir al respecto, se espera que Sony lance su resumen del año antes de que termine el 2023. Aún desconocemos la fecha en la que se hará oficial esta esperada función, ¡estate atento a nuestro sitio web!