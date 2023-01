No cabe duda que de las series que ya se han estrenado en 2023, The Last of Us está siendo la más exitosa del año. La adaptación del videojuego original de PlayStation 3 de 2013 solo lleva 2 episodios (de los 9 que tendrá la primera temporada) y ya tiene enganchado a todo el mundo con su sorprendente mezcla de suspenso y terror. Hasta Google ha lanzado un easter egg inspirado en la serie.

Pues bien, como ya sabes, la serie The Last of Us es una producción original de HBO Max, por lo que tienes que estar suscrito a este servicio para poder verla. Pero… ¿Y si te dijéramos que existe una forma de verla sin pagar nada? Así es, es posible disfrutar del primer episodio de manera gratuita y legal. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo ver la serie The Last of Us gratis de forma legal

Como parte de una estrategia para atraer usuarios que no están suscritos a su servicio de streaming, HBO Max permite ver gratis en su plataforma los primeros episodios de algunas de sus series. Pues bien, como puedes ver en el tweet que dejamos aquí abajo, la plataforma ha anunciado que ya se puede ver el primer episodio gratis de The Last of Us en la web oficial de HBO Max, pero solo en Estados Unidos. Además, el servicio Sky TV (que tiene los derechos de transmisión en Inglaterra) también subió el episodio gratis en YouTube, aunque este solo está disponible en Reino Unido.

All roads lead to The Last of Us.

Watch the first episode of #TheLastofUs for free before a new episode streams Sunday night on @hbomax: https://t.co/XeXt6PAJ3f pic.twitter.com/jeA2wTcXoA

— HBO (@HBO) January 27, 2023