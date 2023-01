Marcando un antes y un después en el mundo de las series de televisión, The Last of Us ha logrado lo que muchos creían prácticamente imposible, ¿qué cosa? Replicar de forma exacta y con actores de carne y hueso lo que sucede dentro de un videojuego (además de hacer caer la app de HBO Max todos los domingos).

Aprovechando esto mismo, y teniendo en cuenta que ya se ha estrenado el segundo capítulo de esta increíble serie, Google no ha querido perder la tradición de incluir un pequeño easter egg en su buscador.

En resumen, Google ha creado un efecto especial que aparece tanto en PC como en dispositivos móviles al momento de buscar estas palabras: “The Last of Us”. Eso sí, no todos pueden ver este efecto, ¿por qué? Porque se necesitan realizar una serie de pasos.

Así puedes ver el easter egg de The Last of Us en Google

Si has realizado la búsqueda correspondiente desde tu móvil o PC, y no pudiste ver el efecto de la nueva gran serie de HBO, te recomendamos llevar a cabo el siguiente tutorial:

Ingresa en Google desde tu PC o dispositivo móvil.

desde tu PC o dispositivo móvil. Una vez que estés dentro del buscador, tendrás que buscar lo siguiente : “The Last of Us” (sin las comillas).

: “The Last of Us” (sin las comillas). Te aparecerán una serie de resultados. Vete hasta el final de la primera página de los resultados que te muestra Google, y luego regresa hasta arriba de todo.

de los resultados que te muestra Google, y luego regresa hasta arriba de todo. Si realizaste los pasos de forma correcta, aparecerá un pequeño hongo en la parte inferior de la pantalla.

en la parte inferior de la pantalla. Al pinchar sobre el mismo, podrás ver el efecto en cuestión.

Por último, cabe añadir que es posible pulsar dicho hongo tantas veces como se desee. Incluso, se puede cubrir toda la pantalla del ordenador, teléfono o tablet con el respectivo hongo. Así mismo, Google ha puesto otros dos botones: uno para eliminar todos los hongos y otro para compartir el easter egg con otras personas.