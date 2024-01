Chrome para Android podrá dar permisos de un solo uso a las webs

La privacidad en Google está siendo un tema cada vez más serio, y la empresa responde de la misma manera trayendo nuevas medidas para restringir tu información a terceros. Una de las maneras más conocidas y útiles es la de los permisos individuales para el uso de la cámara, el micrófono o tu ubicación en tu dispositivo Android. Básicamente, ahora puedes decidir si quieres que accedan a esta información una sola vez, mientras la app esté en uso, siempre o nunca.

Y tan útil resultó, que incluso los navegadores web empezaron a tomar las mismas medidas. Google Chrome de primero, por supuesto. Desde el PC, puedes saber cuándo un sitio web quiere acceder a algún tipo de información sobre ti y permitirlo o denegarlo. Entre los permisos, puedes elegir, de hecho, si quieres que tenga acceso una sola vez o siempre. Esto estaba reservado únicamente al navegador desde PC, al menos hasta ahora, que parece que Chrome se encuentra trabajando en una función similar para los móviles.

Chrome Canary for Android now supports one-time permissions, Google has added the "Allow this time" option to the permissions dialog":https://t.co/Ps67QuuDjb pic.twitter.com/sx5O2HjUYD

— Leopeva64 (@Leopeva64) January 12, 2024