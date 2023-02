De acuerdo a un reporte publicado por Nikkei Asia, China podría prohibir ChatGPT y otros chatbots de inteligencia artificial (IA) al no haber encontrado (de momento) la forma de poder censurar las respuestas que le proporcionen a los usuarios.

Al parecer, los reguladores chinos les habrían dicho a las grandes empresas de telecomunicaciones como Tencent no solo que bloquearan el acceso a ChatGPT desarrollado por la firma estadounidense Open AI, sino también que les informaran cuando crearan un chatbot de inteligencia artificial que sea de las mismas características que el ya mencionado.

La razón por la que China podría prohibir ChatGPT, parece fundamentarse en el temor a que inteligencias artificiales de este tipo proporcionen información que el régimen de ese país no quiere que la gente sepa, información que desde medios oficiales catalogan como propaganda occidental.

Un buen ejemplo es un video publicado por China Daily, el periódico en inglés más grande del país, en el que un reportero le pregunta a ChatGPT sobre la provincia china de Xinjiang, a lo que el chatbot respondió con información sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos contra los uigures, una minoría étnica musulmana oriunda de dicha región.

#ChatGPT can potentially amplify US disinformation campaign. An expert points out only few articles can influence the output of ChatGPT on specific questions. #MediaUnlocked https://t.co/QaYqjSjx3U pic.twitter.com/7bh9icVQvm

— China Daily (@ChinaDaily) February 20, 2023