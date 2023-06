Carl Pei, CEO, fundador y cara visible de la marca Nothing, siempre se ha caracterizado por ser muy activo en redes sociales con todo lo relacionado con su compañía. Luego de que el filtrador @sondesix revelara en Twitter el supuesto precio del Nothing Phone (2), el nuevo smartphone que lanzarán el mes que viene, Pei no ha dudado en reaccionar con una respuesta cuanto menos curiosa.

El joven CEO ha contestado «¿quién filtró esto? 😡» al tuit del filtrador que indica que el Nothing Phone (2) de 256 GB costará 729 €. Teniendo en cuenta que el Phone (1) de 256 GB salió al mercado por 499 €, estamos ante una subida de precio considerable que de cierta forma está justificada debido al uso de un procesador más potente de gama alta.

Ahora bien, que un directivo admita públicamente que han filtrado información de su compañía es bastante curioso. Así que intuimos que hay algo de sarcasmo en su contestación y posiblemente la filtración esté errada.

El Nothing Phone (2) será más caro que su antecesor y Carl Pei lo sabe

Que el Nothing Phone (2) será más caro que el Phone (1) es prácticamente un hecho. Y es que su procesador, el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, no solo es más nuevo, sino también de una gama superior. Esto inevitablemente incrementa el valor del dispositivo, por lo que está claro que el Nothing Phone (2) de 256 GB costará más de 499 €.

Sin embargo, no es del todo seguro que valdrá 729 € como dice la filtración, sobre todo porque Carl Pei ha reaccionado sarcásticamente a este precio. Nuestra apuesta es que su precio estará entre los 500 y 700 €. Recordemos que Pei no se ha quedado callado nunca ante las filtraciones del Nothing Phone (2). Hace poco, tuiteó «falso» cuando se publicaron unas imágenes supuestamente del Nothing Phone (2). La filtración sugería que no había ningún cambio de diseño con respecto al Nothing Phone (1).

Pei también respondió a algunos memes sobre la falta de novedad en el diseño, dando a entender que el Nothing Phone (2) podría tener un aspecto diferente. Asimismo, compartió una foto del cable USB-C del Nothing Phone (2), que tiene el característico diseño transparente de la marca. En fin, te dejamos con todo lo que se sabe hasta ahora del Phone (2):

Especificaciones conocidas del Nothing Phone (2)