Si tienes un sistema de vigilancia en casa conectado a toda tu red de dispositivos inteligentes, entonces probablemente conozcas las cámaras de Google Nest. Estas son una de las mejores alternativas para saber qué pasa en cada rincón de tu hogar, pues se conectan fácilmente y funcionan a través de la app Google Home (como otro montón de dispositivos domóticos, especialmente ahora que existe Matter).

De hecho, su popularidad es tal que las cámaras de Google Nest son de las más usadas en Europa y América para aumentar la seguridad de los hogares inteligentes. ¿El problema? En las últimas semanas, cientos de usuarios se han quejado de que las cámaras de Google Nest están dejando de funcionar, especialmente en Europa. ¿Qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué ha dicho Google al respecto? ¿Cómo puedes solucionarlo si eres un afectado? Tenemos respuestas para todo esto y más.

Las Nest Cam no se conectan correctamente con Google Home

Durante las últimas semanas, la comunidad de Google Nest, Twitter, Reddit y otras plataformas se han llenado de quejas porque las Nest Cam están fallando más que una escopeta de feria. Según los usuarios, las cámaras dejan de funcionar de un momento a otro en Google Home y se mantienen sin conexión por horas. Luego, de un momento a otro la conexión se recupera, pero el fallo vuelve a presentarse más adelante.

El grueso de las denuncias se focaliza en Reino Unido, pero también hay varias en el resto de Europa y hasta en América. Los usuarios han informado tres detalles clave alrededor de este error, que ya parece tener un alcance masivo:

Puede afectar a cualquier modelo de las Nest Cam . Es decir, se ha presentado en la cámara para interiores, la de exteriores, el modelo Nest Cam IQ y hasta la mirilla inteligente (Nest Doorbell).

. Es decir, se ha presentado en la cámara para interiores, la de exteriores, el modelo Nest Cam IQ y hasta la mirilla inteligente (Nest Doorbell). El error se puede presentar en todas las cámaras o solo en algunas . Además, la desconexión puede darse en cualquier momento y durar desde minutos hasta horas.

. Además, la desconexión puede darse en cualquier momento y durar desde minutos hasta horas. El problema al parecer tiene más que ver con la sincronización con Google Home que con las cámaras en sí mismas. Los usuarios han comprobado que sus Nest Cam se mantienen grabando en todo momento, aun cuando aparecen sin conexión en la aplicación.

Tomando en cuenta esto último, es posible que el error de las Nest Cam sea muy similar al que ocurrió con los altavoces Nest en abril.

Google ya está enterada, pero las Nest Cam siguen fallando mientras los usuarios esperan una solución definitiva

Al momento de escribir este artículo, Google no ha publicado información sobre este error en la web de estado de servicio de Google Nest. No obstante, la compañía tiene conocimiento de lo que sucede, pues así lo hicieron saber a través de la cuenta de Twitter de Google Nest.

Además, el equipo de The Verge contactó a Google para hablar sobre lo que sucedía. La comunicación se hizo a través de Mia Nicholson, gerente de comunicaciones de Google, que declaró lo siguiente:

«Una actualización reciente del servidor de Google Nest causó un problema en la Unión Europea que impidió que algunos dispositivos se conectaran correctamente y provocó que perdieran la conectividad por cortos periodos de tiempo. La mayoría de los dispositivos de los usuarios han sido restaurados y estamos trabajando rápidamente para resolver el problema por completo».

La declaración evidencia que Google ya sabe dónde está el problema, pero todavía no lo han corregido. Además, al ser un error que se origina desde el servidor de Google, significa que solo la compañía puede arreglarlo del todo. Mientras eso sucede las cámaras de Google Nest seguirán fallando. No obstante, los usuarios han encontrado una solución que reduce el problema (aunque no lo desaparece).

Cómo hacer que tu Nest Cam vuelva a conectarse con Google Home y funcione

Leyendo los hilos de denuncias publicados en diferentes plataformas nos dimos cuenta de que muchos usuarios reportaron una solución temporal. Para que las Nest Cam dejen de aparecer como «sin conexión» en Google Home con tanta frecuencia basta con restablecer la cámara a su configuración de fábrica.

Esto no resolverá el problema totalmente, pues es un error en el servidor de comunicación que solo Google podrá resolver. Sin embargo, los usuarios que han restablecido sus Nest Cam reportaron que las cámaras se «desconectan» mucho menos que antes. Tomando en cuenta todo, definitivamente es la mejor solución que puedes aplicar mientras Google resuelve.

¿Tu Nest Cam también ha estado fallando? ¿Ya probaste restableciéndola? Cuéntanos en la caja de comentarios si mejoró el problema o si sigue igual.