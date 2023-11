La cámara del ASUS ROG Phone 7 es pésima para su precio (DxOMark)

Si algo demostró este año ASUS, es que continúa ofreciendo de los mejores móviles gaming en el mercado. Los ASUS ROG Phone 7 y ROG Phone 7 Ultimate dejaron la vara alta en gran parte de sus especificaciones, innovando incluso su apartado fotográfico con una cámara frontal mejor que la de su antecesor.

ASUS mantuvo el sensor Sony IMX766 de 50 MP en la cámara principal de ambos móviles, junto a un sensor ultra gran angular de 13 MP y un sensor macro de 8 MP. La frontal hizo la diferencia del modelo anterior, con una cámara de 32 MP.

Ahora bien, ¿el apartado fotográfico del ASUS ROG Phone 7 puede contarse entre los mejores? Teniendo en cuenta su precio, como móvil de gama alta, se esperaría un rendimiento en la cámara más que decente. La realidad puede ser otra, y la mejor forma de saberlo es presenciando lo que expertos dicen luego de probar el móvil de forma intensiva. DxOMark ya tiene los resultados de la cámara del ASUS ROG Phone 7 y, para sorpresa de muchos… no es lo que se esperaba.

DxOMark analiza la cámara del ASUS ROG Phone 7 de pies a cabeza… no entra ni siquiera en el top 100

A pesar de su precio y la tonelada de especificaciones potentes que tiene, el ASUS ROG Phone 7 figura en el puesto 105 en el ranking global de DxOMark. Esto lo coloca por debajo de modelos muy anteriores de otras marcas, como por ejemplo, el Google Pixel 5. Resulta sorprendente, tratándose de un móvil cuyo precio supera los 1000 euros.

Sin embargo, las evaluaciones de DxOMark son una fuente confiable, y demuestran tantos aspectos positivos como negativos de esta cámara. Entre los positivos se cuentan: una exposición precisa tanto en fotos como en vídeos, especialmente en el modo retrato. De la misma forma, el enfoque automático de rostros en ambientes de luz baja también es preciso.

Pasa lo mismo en cuanto a los colores, resultaron ser fieles y se representan adecuadamente a la luz del día, el aislamiento del sujeto principal en las fotos es correcto cuando se halla en modo bokeh, la exposición es suave y estable desde la vista precia cuando se realiza el zoom, y la estabilización del vídeo es efectiva.

Los aspectos negativos, por su parte, señalan tonos de piel inexactos en vídeos, falta de detalles en cualquier condición de luz, así como la presencia de ruido en ambientes con poca luz. A esto se suma un cambio de color del cielo en escenarios de alto contraste, así como la vista de matices de color ocasionales durante tomas nocturnas, un mal rendimiento del zoom y el recorte resaltado.

Visto lo visto, la cámara no es exactamente la mejor, pero hay que tener algo en cuenta. Y es que los móviles de ASUS no se enfocan en la fotografía o los vídeos, sino en el rendimiento del dispositivo durante los juegos. Allí es donde se vuelca toda su potencia, de modo que no resulta extraño que la cámara parezca quedar un poco de lado.

Y tú, ¿qué opinas? ¿Justifica el precio exorbitante del modelo?