Intentando copiar el éxito de Fortnite, Activision lanzó Call of Duty: Warzone a principios de este año para consolas y PC. Y ciertamente logró cumplir su objetivo, ya que actualmente es uno de los Battle Royale más jugados a nivel mundial con más de 75 millones de jugadores activos. Sin embargo, Activision quiere más y al parecer ya tiene planes para llevar la experiencia Warzone a los dispositivos móviles.

En una oferta de trabajo que se ha filtrado, la compañía indicia que están buscando un productor ejecutivo de características para un nuevo juego para móviles denominado WZM, posiblemente un nombre en clave para Warzone Mobile. Asimismo, se especifica que el trabajo del productor será mejorar la experiencia del nuevo juego FPS triple A para móviles de la franquicia.

Cómo será la versión de Call of Duty: Warzone para móviles

En la oferta de trabajo, Activision también hace referencia a Warzone en las tareas que debería realizar el productor ejecutivo. Aquí hemos traducido las más importantes:

“Recopilar, adaptar y llevar las características esenciales de Warzone en consolas y PC a su mejor instanciación móvil”.

“Mejorar la fórmula de Warzone proponiendo y produciendo adiciones y cambios específicos para los móviles , para asegurar una experiencia móvil de primera clase que los jugadores adorarán”.

"Servir como punto de contacto primario en el equipo de liderazgo de Warzone Mobile para claridad y decisiones sobre las características de cara al usuario, UX y calidad general".

Como verás, Activision ya tiene planes de recrear la experiencia de Call of Duty: Warzone en móviles. Evidentemente, más que un port, el juego será una especie de adaptación o remake y estará disponible en Android e iOS. Sin embargo, da la impresión de que Activision quiere continuar siguiendo la estela de Fortnite con esta versión de Warzone para móviles, por lo que el juego no será aislado y podría soportar “juego y progresión cruzada” entre todas las plataformas.

¿Qué pasará con Call of Duty: Mobile?

Lo que resulta curioso es que Activision ya tiene un juego de esta franquicia para móviles (Call of Duty: Mobile) con modo Battle Royale y una buena base de jugadores activos. Así que, en realidad, no haría falta sacar un nuevo juego. Sin embargo, desde Activision seguramente están pensando que con un Call of Duty para móviles exclusivamente dedicado al Battle Royale llegarán a más usuarios y COD Mobile pasará a ser una experiencia multijugador más clásica de la franquicia.

De todas formas, solo estamos especulando. Todavía Activision ni siquiera ha confirmado oficialmente que están trabajando en un Warzone para móviles. Eso sí, si la oferta de trabajo es cierta, el juego está en una fase muy temprana de desarrollo y tardará mucho en llegar. Mientras tanto, coméntanos… ¿qué opinas de la posible llegada de Call of Duty: Warzone a móviles?

Fuente | TouchArcade