Netflix está en un momento crítico, tratando de convencer a los usuarios que compartían cuentas para que se queden en la plataforma. En medio de todo este alboroto, el servicio de streaming decidió eliminar silenciosamente la función aleatoria. Según el centro de ayuda, el botón de aleatorio de Netflix se eliminó en enero de 2023. ¿Lo habías notado?

Netflix tenía buenas intenciones cuando lanzó este botón para buscar aleatoriamente una película o el episodio de una serie, de su amplio catálogo. Sin embargo, no resultó como se esperaba. Ahora la empresa comenzará a trabajar en diversas funcionalidades para que los usuarios descubran nuevos contenidos.

Netflix elimina el botón de reproducción aleatoria debido a su bajo uso

Netflix confirmó al periódico Wall Street Journal el fin de esta función, debido a su bajo uso. Agregó que la mayoría de sus usuarios suelen ingresar a la plataforma sabiendo de antemano lo que van a ver. En un principio, la idea pareció ser buena, pero casi nadie se entusiasmó a usarla. En tal sentido, la presencia del botón en la app no se justificaba.

Después de que Netflix anunciara la prohibición de las cuentas compartidas, la plataforma se encuentra bajo la mirada de todos, principalmente de los suscriptores descontentos por el alto coste del servicio y el pago extra por añadir usuarios fuera de casa. Por tal motivo, esta nueva decisión de eliminar el botón de aleatorio, no fue tomada en el mejor momento.

Otras plataformas también experimentaron con esta idea, pero en casos puntuales. HBO Max, por ejemplo, introdujo la reproducción aleatoria en algunas series concretas como Friends o The Fresh Prince of Bel Air. Sin embargo, para Netflix la implementación de ese botón parece no haberle funcionado. Si con esta nueva decisión te estás planteando darte de baja en Netflix, no te preocupes, existen otras alternativas a Netflix geniales para que disfrutes al máximo mucha programación.

¿Cómo funcionaba el botón de aleatorio de Netflix?

Netflix rastrea los hábitos de visualización de las personas para determinar qué programas y películas les gusta ver. Al pulsar el botón de aleatorio, Netflix consideraba esos hábitos de visualización anteriores y recomendaba una lista con contenido similar, basado en la programación que se había visto antes.

Con el botón de aleatorio de Netflix, podías reducir enormemente el proceso de selección de una serie o película y se encontraba rápidamente algo nuevo para disfrutar. Ahora tendrás que volver a dedicar más tiempo para encontrar un nuevo entretenimiento en la amplia programación de la plataforma.

Por el momento, la eliminación del botón de aleatorio de Netflix parece que no hará mucha diferencia. ¿Tú qué opinas?