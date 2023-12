A mediados de noviembre, Nothing lanzó la aplicación Nothing Chats que lleva la mensajería iMessage de Apple a Android. Sin embargo, solo cinco días después de su lanzamiento, tuvo que ser retirada de Google Play por un grave error de privacidad. Aun así, la ilusión de usar iMessage en Android se mantuvo viva porque el pasado siete de diciembre la compañía Beeper lanzó la aplicación Beeper Mini que permite chatear con usuarios de iPhone desde Android como si fuera iMessage.

Pero todo ha llegado a su fin. Solo tres días después de su lanzamiento, Beeper Mini está experimentando una interrupción masiva y potencialmente permanente de su servicio. Los primeros informes sugieren que esta caída es el resultado de Apple cortando el acceso de Beeper, aunque la compañía no lo ha confirmado formalmente.

Investigating reports that sending/receiving is not working in Beeper Mini 🔎

— Beeper (@onbeeper) December 8, 2023