Desde el ZenFone 8, ASUS ha apostado por un diseño compacto con pantalla de menos de 6 pulgadas en sus smartphones insignia. Sin embargo, parece que con el ZenFone 10 la racha se cortará y volveremos a los tiempos del ASUS ZenFone 6. Y es que, de acuerdo a Pricebaba, el buque insignia de la compañía para este año llegará con un panel de 6,3 pulgadas.

No solo se ha filtrado el tamaño de su pantalla, sino también varias de especificaciones técnicas y su posible fecha de lanzamiento. Vamos a conocerlas…

Características y fecha de lanzamiento del ASUS ZenFone 10 (filtración)

El nuevo ASUS ZenFone 10 no competirá con el Galaxy S23 en diseño compacto, como sucedió el año pasado entre el ZenFone 9 y el Galaxy S22. De hecho, si las filtraciones son ciertas, el móvil de ASUS de 2023 será más grande que el de Samsung. En concreto, estas serán sus especificaciones técnicas:

Pantalla: 6,3″ con panel AMOLED y 120 Hz de tasa de refresco .

. Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Cámara: 200 MP con OIS .

. RAM: 16 GB .

. Almacenamiento: 512 GB .

. Batería: 5000 mAh con carga rápida de 67 W .

. Sistema operativo: Android 13 .

. Resistencia: IP68 a prueba de polvo y agua .

. Número de modelo: AI2302.

Además, se dice que tendrá un sistema de refrigeración líquida para mantener bajas las temperaturas durante tareas de alto rendimiento.

¿Cuándo se lanzará este móvil? Aparentemente, llegará en el cuarto trimestre de este año. Se sabe que se venderá en tres variantes de colores distintas, aunque se desconoce cuáles serán. Igualmente, no tenemos información acerca de su precio.

¿Qué pasará con los móviles compactos?

Antes de nada, es necesario recordar que estamos hablando de una filtración. Todavía ASUS no confirmado si su próximo buque insignia será un dispositivo compacto o no. No obstante, de ser cierta esta información, habrá una opción menos en el mercado de los móviles compactos que dejará al Galaxy S23 como absoluto rey de este nicho. Cabe recordar que Google con la serie Pixel A ya abandonó el diseño compacto y Sony realmente no compite por sus elevados precios.

¿Por qué ASUS dejará de hacer móviles compactos? Seguramente porque quieren llegar a un mercado más grande. No olvidemos que, aunque los smartphones compactos tienen su demanda, en realidad la mayoría de personas prefieren móviles con pantalla grande de más de 6 pulgadas. Y es que, al fin y al cabo, los móviles son el principal medio para consumir contenido multimedia de mucha gente y hacerlo en una pantalla grande es mucho mejor.

Fuente | Pricebaba