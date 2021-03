WhatsApp está probando un par de nuevas funciones que sin lugar a dudas mejorarán la experiencia de usar la app. Una de ellas es el cifrado de las copias de seguridad en la nube que incrementará la seguridad de los chats respaldados. Y la otra es un chat de soporte técnico que te permitirá contactar con WhatsApp sin tener que salir de la aplicación. Esta última función facilitará el proceso de reportar errores y de otros problemas que necesites notificar a WhatsApp.

El chat de soporte técnico de WhatsApp ya se encuentra disponible para algunos beta-tester seleccionados. De hecho, la gente de WABetaInfo ya ha podido usar esta nueva función y ha compartido varios detalles acerca de cómo será exactamente. ¿Quieres saber cómo podrás contactar con WhatsApp de ahora en adelante? Acompáñanos a descubrirlo.

Así es el nuevo chat de soporte técnico de WhatsApp

A través de la versión beta número 2.21.7.3 de WhatsApp, la aplicación de mensajería ha habilitado su nuevo chat de soporte técnico para algunos usuarios seleccionados. Si tienes esta versión de WhatsApp y quieres verificar si este nuevo chat ya está activado para ti, solo entra en WhatsApp y ve a Ajustes > Ayuda > Contáctanos. Al hacer esto, deberías ingresar en una sección donde en la parte de abajo dirá “te responderemos en un chat de WhatsApp”. Si no, aún no tienes esta función.

En caso de que ya puedas usar la función, luego de que envíes tu inquietud o reporte de error a través de la sección Contáctanos, WhatsApp te responderá en un chat de soporte técnico donde solo estarás tú y una cuenta oficial de WhatsApp. Este chat está verificado y cifrado de extremo a extremo, por lo que tu privacidad no estará comprometida. De manera genérica, WhatsApp agradecerá que hayas reportado el problema y te asegurará que te responderán en no más de 48 horas. Cuando solucionen tu inconveniente, WhatsApp se saldrá del chat y tú podrás decidir si eliminarlo o dejarlo ahí para revisar la conversación cuando quieras.

Si aún no eres beta-tester de WhatsApp y quieres probar esta función, te recomendamos unirte al programa beta de la app desde Google Play Store. O simplemente instala la versión más reciente de WhatsApp, descargando su APK a través de APKMirror. De todas formas, si no logras obtener acceso a este nuevo chat de soporte técnico de WhatsApp, no te preocupes, pues se espera que llegue a las versiones estable de WhatsApp en las futuras actualizaciones. Así que mantén siempre actualizada tu app de WhatsApp para no perderte las últimas novedades.