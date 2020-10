Apple TV+ lleva ya algo más de un año entre nosotros pero, de momento, solo aquellos con un Apple TV o televisores seleccionados pueden disfrutar de él. Parece que Apple no quería ver su plataforma en Android TV, o al menos no hasta ahora.

De hecho, los primeros Smart TV con Android TV en recibir Apple TV+ ya están en el mercado y se trata de la serie X900H de Sony. Esto incluye televisores LED 4K que van desde las 55 a las 85 pulgadas.

¿Cuándo llegará Apple TV+ a mí Android TV?

De momeno solo estos modelos, que van desde finales de 2018 hasta 2020, han recibido la app. El problema es que esta app no estará de momento disponible en Play Store, sino que llegará en una nueva actualización de sistema. Todo parece indicar que pronto se moverá a Google Play y se actualizará desde ahí (pero esto no se ha confirmado aún).

Esta es una gran noticia, ya que no solo el Fire TV (un sistema basado en Android) tendrá Apple TV. Y tampoco tendrás que usar este truco para ver Apple TV Plus en un Android TV. Seguramente se filtre el APK y esperamos que este funcione en otros Android TV…

Apple TV tiene pocos contenidos, pero algunos muy buenos

Apple TV no es una plataforma con tantos contenidos como Netflix o Prime Video pero sí es un buen lugar para ver todo tipo de series y películas. Tiene una selección pequeña pero de gran calidad. Entre sus series más vistas están algunas como Greyhound, See o The Morning Show.

También disfruta de canales como Starz, CBS y algunos más. Para usarlo, necesitarás un Apple ID aunque este es gratuito. Sin embargo, para ver el contenido tendrás que pagar la suscripción.