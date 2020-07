Durante los resultados trimestrales de ganancias de Apple, el director financiero Luca Maestri reveló que el iPhone 5G no se lanzará a tiempo. A diferencia de los años anteriores, la fecha de lanzamiento para la próxima serie de iPhones 2020 será en octubre y no a principios de septiembre.

Maestri dijo que, en comparación con la serie iPhone 11 del año pasado, la serie iPhone 12 de este año estará disponible unas semanas más tarde. Sin duda alguna, esta es una noticia importante para todos los que esperan la llegada de la nueva bestia de Apple.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del iPhone 12?

Aunque Maestri no reveló una fecha exacta, dejó claro que Apple lanzará su nuevo iPhone durante el mes de octubre. Anteriormente, la empresa ni siquiera había confirmado que habría un lanzamiento de iPhone este año. Tal como debes estar imaginando, Apple ha revelado la información de una forma distinta a como lo había hecho en ocasiones anteriores.

Todo apunta a que Apple continuará trabajando arduamente para lanzar su iPhone 12 lo antes posible. Gracias a ello, lo más probable es que para el mes de octubre ya estén disponibles en las tiendas. De igual forma, habrá que esperar otro anuncio de algún representante de la empresa para saber más información al respecto.

Aunque esta no sea la forma habitual en la que Apple haga las cosas, no es la primera vez que la empresa de la manzana atraviesa una situación de este tipo. Por ejemplo, cuando Apple anunció el iPhone X en su evento de septiembre, el teléfono no llegó a las tiendas hasta noviembre. Sin embargo, tanto el iPhone 8 como el iPhone 8 Plus llegaron al mercado en septiembre y a la fecha prevista.

Por otro lado, es necesario destacar que el jueves Apple compartió los resultados de las ganancias del tercer trimestre de 2020, que rompieron las expectativas de Wall Street porque generaron casi 60000 millones de dólares, un 11% más que el año pasado en el mismo período. Sin duda alguna, esto es un claro ejemplo de que la pandemia del coronavirus no ha afectado demasiado a los ingresos de esta millonaria compañía. Sea como sea, eso no impide que el lanzamiento del iPhone de este año se vaya a llevar a cabo unas semanas más tarde que de costumbre.

