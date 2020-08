¿Tienes un coche con Android Auto pero sientes que Google no le presta demasiada atención a este sistema? Puede ser normal, porque ciertamente no ha habido novedades importantes desde el lavado de cara de 2019 y su integración en Android 10.

Sin embargo, eso acaba de cambiar. Resulta que Google ha estado trabajando silenciosamente en Android Auto desde entonces y ahora llegan nuevas características muy interesantes. Android Auto ahora permite navegar con apps de terceros y no solo con Google Maps, lo cual nos parece excelente. Igualmente, ahora será más sencillo que otros desarrolladores creen apps para Android Auto ¿Quieres saber más?

Android Auto se abre un poco más y permitirá apps de navegación de terceros

Como sucede con Apple CarPlay, Android Auto siempre se ha caracterizado por ser una plataforma bastante cerrada. Esto es algo que dista mucho de lo que acostumbramos a ver en Android y Android TV, y es un problema que se extiende hasta Automotive OS.

Ciertamente desde hace algunos años puedes instalar diferentes reproductores y apps de streaming que no sean de Google, pero poco más. El resto de las aplicaciones a las que puedes acceder en esta plataforma estaban controladas por Google, lo cual no es malo, pero a algunos pueden no gustarles.

La razón detrás de esa limitante es que Google es muy celoso con el tema de la seguridad en Android Auto (plataforma móvil) y Automotive OS (sistema operativo integrado en tu coche). La compañía parece ser que no confiaba en que otros desarrolladores pudiesen hacer apps seguras para usarlas al conducir, pero recapacitaron.

Con la llegada de Android 11 el desarrollo de apps de terceros para Android Auto y Automotive OS será más flexible, e irá más allá de los reproductores. ¿Por dónde empezará el cambio? Por permitir el uso de apps de navegación y GPS diferentes a Maps y Waze, como TomTom o MapFactor, además de los sistemas de carga para coches eléctricos.

Esto es una decisión muy acertada, porque aunque Maps nos parece la mejor opción sin lugar a dudas, somos de los que creen en la diversidad. Hay personas que prefieren otras plataformas de navegación, y que ahora puedan usarlas en su coche nos parece genial.

Desarrollar apps para Android Auto ahora será más fácil

Otra de las novedades presentadas por Google para su plataforma para coches tiene que ver con Android Studio. De ahora en adelante, la herramienta de desarrollo de Android tendrá disponible una imagen de Android Auto que puedes emular.

De esta forma los desarrolladores podrán probar sus nuevas aplicaciones con mayor facilidad, pero no es lo único. Además del emulador, Google también publicó varias guías de desarrollo para Android Auto y Automotive OS.

Esto facilitará aún más la creación y adaptación de apps para estas plataformas, aunque todavía no sean tan populares como Android o Android TV.

También llegan la sincronización de calendarios y el menú de ajustes para Android Auto

Además de todo lo anterior, Google también anunció un par de novedades más para Android Auto y Automotive OS. La primera de ellas es que ahora podrás sincronizar tu calendario con esta plataforma, y así recibir notificaciones de tus eventos mientras conduces.

La otra es más genial aún, porque de ahora en adelante Android Auto contará con su propio menú de ajustes. ¿Para qué necesitarías uno? Pues para personalizar la interfaz a tu gusto, pudiendo quitar o agregar el reporte del clima, silenciar las notificaciones y más. Puedes ver el vídeo que encabeza esta sección para descubrirlo todo.

De momento estas nuevas características están disponibles únicamente para los desarrolladores, pero seguro que pronto llegarán a los usuarios.

¿No te parecen fantásticas?