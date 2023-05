Poco a poco Android 14 va cogiendo forma y nosotros estamos encantados con ello. Empezando mayo se publicó la segunda beta, un firmware con numerosas novedades que bien podrían llegar (o no) a la versión final de Android 14.

Sin embargo, a medida que pasan los días van descubriéndose características ocultas que no están a la vista de todos, algunas de ellas muy geniales. Ejemplo de esto son las dos novedades de las que hablaremos a continuación, porque Android 14 podría revolucionar la multitarea en los móviles y tablets si este par de características terminan llegando a la versión estable.

Looks like Android 14 will finally let you use system navigation while you're dragging & drop items.

That is, you can take a photo or text from one app, open another app and drop it there.

(Previously, this was only possible in split screen.)

*Just like on iOS* pic.twitter.com/bolwp3aE6E

— Наиль Садыков (@Nail_Sadykov) May 18, 2023