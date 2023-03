Google sigue trabajando en la nueva versión de su sistema operativo para móviles. Tras anunciar un montón de novedades con la Android 13 QPR1 Beta 3 y revelar el nombre de postre de Android 14, la gran G ha liberado una nueva beta (QPR3 Beta 2) para todos los móviles Pixel desde el 4a en adelante. Si bien no trae muchas cosas nuevas, ya que está enfocada en la corrección de bugs y mejoras de rendimiento, incluye una nueva función de privacidad muy interesante para quienes bloquean su móvil con PIN.

En Android 13 QPR3 Beta 2 se ha añadido la opción «privacidad del PIN mejorada» en el apartado Ajustes > Seguridad y privacidad > Bloqueo del dispositivo. Se trata de una función muy útil cuando quieres desbloquear tu móvil por PIN en un lugar concurrido, pues desactiva las animaciones que muestran los números que pulsas. Así, a la persona que está detrás de ti le resultará más difícil leer la clave PIN.

Mayor privacidad del PIN: la nueva función de Android 14 para despistar a los mirones

La descripción de la opción indica que «desactiva las animaciones al introducir el PIN», ocultando de esa manera las pulsaciones de teclas y las previsualizaciones numéricas al introducirlas en la pantalla. De momento, la privacidad mejorada del PIN de Android solo está disponible para los usuarios beta de Android 13 que usen la versión QPR3 Beta 2 en un móvil Google Pixel (cualquiera igual o posterior al modelo Pixel 4a).

Se espera que esta función sea añadida a todos los smartphones Android a partir de Android 14, versión que se lanzará a finales de este año. Eso sí, tendremos una beta de la decimocuarta versión de Android en los primeros días del próximo mes de abril, donde probablemente podremos probar la nueva privacidad mejorada del PIN.

Por ahora, solo podemos recomendarte que no uses ningún PIN de esta lista de 20 códigos PIN que no deberías usar para que algún entrometido no pueda desbloquear tu teléfono fácilmente. Además, no olvides seguir estos 5 consejos indispensables para la seguridad de tu móvil Android.

Fuente | Android Police