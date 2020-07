El nombre de pastel de Android 11 ha sido revelado

La nueva versión oficial de Android está a nada de llegar. Y decimos oficial porque ya conocemos todas las novedades que tiene la preview de Android 11, como también sabemos instalar la beta de Android 11 en los Google Pixel. Pero aunque todavía faltan detalles por conocer (que se sabrán en la versión final de este sistema operativo) el día de hoy se reveló el nombre de pastel de Android 11.

El vicepresidente de ingeniería de Android, Dave Burke, anunció que el nombre de pastel asignado para Android 11 solo será a nivel interno, ya que Google mantendrá la nomenclatura de números a nivel comercial.

Red Velvet, el nombre que tendrá Android 11 solo a nivel interno

El nombre de postre que tendrá Android 11 será Red Velvet Cake (RVC), pero como acabas de leer, este solo será utilizado por los desarrolladores de Google. Viéndolo desde otra perspectiva, el uso de RVC es una manera corta y sencilla de que los desarrolladores de Google se refieran a un proyecto en específico (Android 11 en este caso).

Si bien en sus inicios Google asignaba un nombre de postre a cada versión de su sistema operativo, Android 10 fue el punto de inflexión para dejar de identificarlos de esta forma:

Android 7 Nougat.

Android 8 Oreo.

Android 9 Pie.

Sin embargo, Burke confirmó en el podcast de All About Android, que Android 10 se conoce internamente como Quince Tart. Pese a que los nombres de postres para las versiones de Android no volverán a verse a nivel comercial, es interesante saber que la tradición de estos nombres sigue viva aunque sea solo para los desarrolladores.

Si estás ansioso y quieres conocer todos lo detalles de esta última versión de Android, aquí te dejamos un tutorial para probar Android 11 en tu PC ahora mismo y sin un móvil. De esta forma, tendrás a la mano todas las novedades de este sistema operativo y podrás dar tu propio veredicto.